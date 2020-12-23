呂厝文創襪有巧思 金門社區動起來行銷村落

中央社 / 金門縣23日電

穿上寫有「小心地雷」的襪子，會不會覺得很有趣？金門縣金沙鎮呂厝社區發展協會以車庫為工廠製造文創襪，並計畫利用花帔屋為專賣店，不但增加村民就業機會，更行銷呂厝。

呂厝社區發展協會總幹事林相吉16歲時赴台，2015年為了照顧老父而回到金門，他說，離開家鄉這麼多年，發現呂厝還是和以前一樣，沒有改變；同村王來成在泉州經營製襪機等精密機械公司20多年，也回村裡陪伴母親。兩人對村落多年來未經整建、沒有污水處理系統，整體環境雜亂不堪，十分心痛。

由於王來成有一台閒置的製襪機，林相吉和他討論多次後，兩人決定以製造文創襪方式來活絡社區，期盼為家鄉帶來改變。

去年中，社區正式生產襪子，由最具金門意象的古早育嬰包巾黑白格紋「花帔」和風獅爺打前鋒，並透過參與社區營造計畫的學員，設計更多新款襪子，如地雷、獅山砲陣地、高粱酒和迷彩等多款充滿金門元素圖案的襪子，更有專為呂厝村打造的文創襪。以年輕人為客群打造的潮襪，處處巧思，讓人看了會心一笑。

林相吉更改造祖母生前的柑仔店，把外牆漆成花帔格紋，計畫作為文創襪專賣店，讓襪子有亮相的機會，從而打響呂厝知名度。沒想到襪子尚未開賣，花帔屋卻意外成為打卡夯點，吸引本地民眾和各地遊客前來拍照。

在林相吉和王來成的規劃下，未來花帔屋屋頂將放置一個穿有文創襪的腳模，並裝上旋轉LED燈，營造音樂盒般地愉悅感覺，成為村落地標。

可惜的是，計畫趕不上變化，襪子通路還未建立，就遇上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）攪局，增購的機器因師傅無法隨機來金，襪子量產暫停。林相吉轉而致力設計，又發想出錢幣、蝙蝠等圖案的文創襪。

林相吉說，最近廠商協助升級選針器，才讓原本容易故障的製襪機重新啟動，恢復小量生產。不過，由於文創襪不同於一般單色襪，有5、6種顏色，必須不斷切線維持襪形，機器速度不能過快，否則刀子會鈍掉；因此平均6到8分鐘才能織成一隻襪子，一天大概做不到100雙。林相吉坦承，由於成本過高，目前單價確實偏高，請大家諒解。

由於疫情遲遲未紓解，林相吉說，從現在的車庫工廠規模進展到觀光工廠，大約還需要3年時間。他期待疫情過後，另外三台製襪機到位，專賣店開張，旅客回流，到時甚至可在沙美、金城和山外人潮較多的地方，寄賣或設立第二專賣店，行銷呂厝，讓人知道呂厝是位在金門東半島的一個小村落。

對於以文創襪為社區創生，林相吉說，有別於其他社區協會向政府爭取補助辦活動，經費花完了，船過水無痕；他期盼政府以採購社區文創品取代補助，更希望文創襪能成為呂厝社區的產業，創造就業機會，不但協助中高齡婦女從事操作、包裝和銷售工作，也鼓勵年輕人參與設計。如果未來有利潤，也會回饋社區。

林相吉和王來成最終目的是希望文創襪為社區帶來活力，也讓呂厝成為旅遊景點。

文創 金門

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