防疫！萬金聖母聖殿平安夜進入教區戴口罩、禁止飲食

疫情嚴峻，國內本土零確診逾253天記錄昨（22日）被打破，明天就是平安夜，屏東縣有159年歷史的萬金聖母聖殿每年平安夜舉行迎聖嬰遊行，萬金聖母聖殿神父李漢民說，進入教區戴口罩、禁止飲食，請村長加強廣播；屏東縣府明在屏東公園舉辦耶誕活動，打造異國耶誕市集，縣府說，加強防疫，進入園區戴口罩、禁止飲食。

萬金聖母聖殿神父李漢民說，平安夜當晚間7點半舉行迎聖嬰遊行，預計晚間9點舉行子夜彌撒，雖然是在戶外舉行，但也請參與民眾全程戴口罩，戶外擺放椅子的距離也會拉開，保持安全社交距離，進入教區，會安排人力入口處量體溫，依照中央防疫措施。

每年平安夜，萬金聖母聖殿周邊有攤商販賣食物，李漢民說，會請村長加強廣播，進入教區內不能帶食物，全程戴口罩，加強勸導。

平安夜，屏東縣府今年也在屏東公園打造異國耶誕市集從24日到27日，屏東縣府指出，配合中央的防疫措施，全區都要戴口罩，市集販賣飲食部分，會請攤商不准試吃，食品包裝完整，讓民眾可以帶回食用，現場也會做提醒標誌「禁止飲食、戴口罩」，也會安排人力在園區內穿梭，搭配廣播提醒。