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7年不間斷！五福國中在年終辦「感恩多謝周」傳遞溫馨

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市五福國中舉辦「感恩多謝周」，學生扮校園街頭藝人利用下課演出，現場擺設打賞箱，由師長贈予巧克力金幣。圖／五福國中提供
高雄市五福國中舉辦「感恩多謝周」，學生扮校園街頭藝人利用下課演出，現場擺設打賞箱，由師長贈予巧克力金幣。圖／五福國中提供

高雄市五福國中連續7年利用年終最後一個禮拜，舉辦「感恩多謝周」，希望全校學生能瞻前顧後，感念這群在周遭陪伴與盡心守護自己的人。校長陳宗慶表示，品德教育其實就是生活教育，要在日常生活中引導學生實踐「有禮貌、守秩序、愛整潔、喜閱讀、懂感恩」。五福國中今年也榮獲教育部品德教育特色學校表揚。

感恩多謝周正如火如荼進行著，12月25日是壓軸好戲。其中最別出心裁的是由學生扮校園街頭藝人，利用下課時段的演出，現場擺設打賞箱，由師長贈予巧克力金幣，而學生打賞發票。學生可以快意適性展能，也幫創世基金會募集發票做公益、回饋社會。

五福國中書法社學生愛心也不落人後，將上課寫成的春聯進行義賣，也有學生現場揮毫，師生也可指定內容，讓他們揮筆而成。他們將義賣所得扣除成本，全數捐給學校的仁愛基金。老師們也獻愛心捐物資，在玄關擺攤義賣，把義賣所得全數捐創世基金會。

陳宗慶表示，每年感恩多謝活動的壓軸就是感恩多謝音樂會，今年除了邀請學校特殊社團國樂社、合唱團及弦樂社感性演出，並播放各班學生錄製對家長、老師及同學的感恩影片，讓師生接收到滿滿的溫馨。學生在感恩多謝周透過參與體驗，懂得自愛愛人、自尊尊人，並行有餘力擔任志工，服務社區，期許學生在潛移默化中培養自發、互動、共好的公民素養。

五福國中今年並榮獲教育部「全國閱讀磐石獎」，25日當天將安排圖書館暨社區共讀站落成典禮，其中「傳書思果驛」活動，邀請來賓及師生同心將一本本的館藏書籍，利用接龍的方式，送上書架、完成上架。學校還規畫漂撒閱讀種子、弦樂迎賓、影片回顧、「森森不息」的書展等精彩內容，期待親師生愛上圖書館，共推閱讀，坐享閱讀的美好。

五福國中書法社學生愛心不落人後，將上課寫成的春聯進行義賣。圖／五福國中提供
五福國中書法社學生愛心不落人後，將上課寫成的春聯進行義賣。圖／五福國中提供
高雄市五福國中連續7年利用年終最後一個禮拜，舉辦「感恩多謝周」。圖／五福國中提供
高雄市五福國中連續7年利用年終最後一個禮拜，舉辦「感恩多謝周」。圖／五福國中提供
高雄市五福國中舉辦「感恩多謝周」，學生扮校園街頭藝人利用下課演出，現場擺設打賞箱，學生可打賞發票。圖／五福國中提供
高雄市五福國中舉辦「感恩多謝周」，學生扮校園街頭藝人利用下課演出，現場擺設打賞箱，學生可打賞發票。圖／五福國中提供
高雄市五福國中舉辦「感恩多謝周」，學生扮校園街頭藝人利用下課演出。圖／五福國中提供
高雄市五福國中舉辦「感恩多謝周」，學生扮校園街頭藝人利用下課演出。圖／五福國中提供
高雄市五福國中舉辦「感恩多謝周」，學生扮校園街頭藝人利用下課演出。圖／五福國中提供
高雄市五福國中舉辦「感恩多謝周」，學生扮校園街頭藝人利用下課演出。圖／五福國中提供

義賣 教育部 圖書館

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