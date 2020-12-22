今年城市大事有哪些？台積電加碼台南 高雄罷免市長

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聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
樂水智研公司調查研究中心執行長謝雲嬌（左二）與國際信任機器公司（ITM）執行長陳洲任（左一）、旭聯資安公司合作，用區塊鏈科技處理民調相關資料。記者楊濡嘉／攝影
樂水智研公司調查研究中心執行長謝雲嬌（左二）與國際信任機器公司（ITM）執行長陳洲任（左一）、旭聯資安公司合作，用區塊鏈科技處理民調相關資料。記者楊濡嘉／攝影

蔡英文總統競選連任時在高雄市開記者會宣布「大南方．大發展計畫」，但是根據樂水智研公司調查研究中心最近自辦的一次民調，「沒聽過」的逾8成。在高雄市民和台南市民對自己城市的看法方面，台南市民要比高雄市民樂觀，台南市民有41.3%看好台南發展，高雄市民則有37.6%看好高雄發展。

樂水智研公司調查研究中心執行長謝雲嬌曾任高雄市研考會主委，她希望透過客觀、可受檢視的民調，呈現南台灣兩大都市居民對南北差距、城市發展的想法。因此在本月15日和16日兩天，以家戶電話訪查方式調查戶籍在台南市或高雄市年滿20歲以上的民眾，母體清冊為中華電信家戶電話號碼簿，採用分層系統抽樣法，電話末碼隨機，總共完成1080份有效樣本，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.04個百分點。

南台灣兩大直轄市台南、高雄，雖然有中央政府「大南方大發展」助力產業布建，可是受訪民眾有41.8%認為南北差距會愈來愈大，認為南北差距會縮小的為37.8%。至於「大南方．大發展計畫」，88.1%表示沒有聽過。

謝雲嬌說，為了解青年對城市發展的看法，針對39歲以下世代提問，顯示這個世代對南北差距的看法更悲觀，有48%的人認為南北差距會愈來愈大，41.8%認為會愈來愈小，64.1%認為高雄市長期經濟發展會比過去差或差不多；45.2%看好台南發展，40.8%看好高雄發展。

排除疫情，台南人和高雄人對2020年印象有差異。52.5%高雄市民認為今年高雄最具代表性的事是罷免市長，17.8%認為是橋科設立，10%認為是市長補選。至於台南市民，今年年最具代表的事59.2%認為是台積電加碼投資台南，16.9%認為是國慶煙火、4.2%認為是安平的藍眼淚。

對明年，兩市民的期望也不同，33.9%的高市民希望高雄能「轉」（轉變）、20.1%希望「飛（起飛）」，15.6%希望「新（創新）」，13.6%希望「活（活力）」。台南市民對2021的期望，27.4%盼「安（平安）」，26.1%希望「發（發展）」，21.1%希望「順（順利）」，16.1%盼「旺（興旺）」。

謝雲嬌表示。樂水智研這次民調與台灣區塊鏈團隊國際信任機器公司（ITM）和旭聯資安公司合作，運用一種「Btrus（信託式）存證軟體」將調查研究關鍵節點的資料「上鏈」，問卷、原始資料、統計程式、基本結果等都在訪問結束後當晚上傳區塊鏈存證，並取得鏈上鏈下證據，建立「調查研究資料履歷」，以資公信。

ITM執行長陳洲任說，像政黨的初選民調如果用區塊鏈，一做完就「上鏈」，可能可以減少許多爭議。

高雄市 民調 疫情 台積電 罷免

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