高雄「2021跨百光年」彩排 無人機、交響演奏搶先看

高雄「2021跨百光年」即將於12月24日至1月3日，在高雄港、愛河灣舉行，高雄市文化局今晚彩排，邀請百人編制高雄市交響樂團登上海上舞台演出；無人機並在空中排列輝映出藍鯨、雪花、工人漁婦等象徵高雄城市的意象圖案，讓民眾驚豔。

深受民眾喜愛的無人機秀，也在高雄跨百光年展現。「雪花」圖案是應景耶誕，「藍鯨」則點出高雄海洋城 市的意象，討喜的「工人漁婦」是駁二公仔。

代表城市藝術音樂底蘊的高雄市交響樂團，在跨年的重要時刻不能缺席，跨百光年11天的節目安排中，將在海上舞台擔綱四天、四場次演出要角。今晚，百人編制的交響樂團大陣仗的登上平穩的海上舞台，進行彩排與相關影音工程測試。

高市交指揮楊智欽領著團員，彩排3首適合聖誕祝福的溫馨輕鬆曲目，包括：馬奎斯《第二號舞曲》，全曲具有跳動的節奏，從抒情、輕快到濃烈奔放，就像美麗的墨西哥女郎在跳舞；希那斯特拉：芭蕾舞劇《農場》組曲是阿根廷音樂的代表作之一，以華麗的配器表現出牛仔的歡騰與騷動，展現音樂中的熱情與狂野；第三首則是安德森：《聖誕慶典》，充滿聖誕假期的歡欣氣氛及普世歡慶與濃濃溫馨感。

「海上舞台」，首場由高市交演出，12月24日開幕場《聽見台灣原聲天籟》由國際級指揮簡文彬指揮，高雄市交響樂團以多層次的交響樂編制演出，和寶來國中、建山國小、荖濃國小、尼布恩所組成的合唱團演出。12月25日《靈魂搖擺》，將由交響樂團攜手金曲獎原民歌手桑布伊，以扎根山林的靈魂、原民歌聲的純淨高亢，疊以管弦包容的織度，擁抱遼闊美聲。第三場在12月31日跨年當晚，以新年音樂會的曲目特色演出《光年啟航》新年海上音樂會，在蘇克《迎向新生》的光明中進入新年音樂會式的圓舞曲，並乘著《法櫃奇兵》進行曲的壯盛輝煌，大步邁向2021。第四場1月3日閉幕《星際狂想》電影配樂選粹，則邀請聽眾在經典電影配樂中，以熟悉的旋律回憶過去、前進未來。

民眾除了能在愛河灣沿岸觀賞海上舞台多樣化的表演藝術，也可選擇搭乘文化遊艇從海上親臨表演舞台，更清楚觀賞現場演出，跨年期間11日，文化遊艇天天出航。票價白天晚上6時前為300元，晚上加碼燈光秀499元，觀賞海上舞台演出699至999元，跨年當日舞台演出1500元，民眾可於KLOOK客路網站或APP及棧貳庫售票點購票。航班及演出資訊詳見文化遊艇官網。