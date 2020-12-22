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「高雄一百」主視覺騰空立體躍出！撫今追昔展望未來

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2021跨百光年」海上舞台的巨型主視覺，是象徵高雄一百的神祕符號，藉由LED光條串成的燈瀑，讓主視覺在港灣上騰空立體躍出，效果十足！圖／高雄市文化局提供
「2021跨百光年」海上舞台的巨型主視覺，是象徵高雄一百的神祕符號，藉由LED光條串成的燈瀑，讓主視覺在港灣上騰空立體躍出，效果十足！圖／高雄市文化局提供

高雄「2021跨百光年」訂12月24日至1月3日在高雄港、愛河灣登場，近日密集試燈、彩排。海上舞台的巨型主視覺是象徵高雄一百的神祕符號，藉LED光條串成的燈瀑，讓主視覺在港灣上騰空立體躍出，極具效果。

高雄市文化局長王文翠說，高雄一百主視覺首次登場，是市長陳其邁赴議會施政報告時，源自副市長史哲的創意，由文化局從歷史元素發想，啟動設計與研究。

高雄改制更名百年，到底要以什麼來代表百年歷史縮影？文化局以「高雄」起源作思考，1920年高雄州正式成立，「高雄」於1920年9月1日首見於台灣歷史扉頁中，將源於日治時期的高雄市徽融入高雄一百主視覺設計。

史哲指出，大家仔細觀察會發現高雄一百主視覺雖引用舊時市徽元素，卻又別出新意，巧妙玩味日文片假名、中文及數字，形成直式或橫式皆可呈現出「高雄一百」的「百」字。字型方面與設計師多次交流，最終輔以圓型設計，在筆觸勁道的收尾多了一層圓融，透露高雄堅毅而溫暖的城市性格。

色彩搭配選定大地綠、熱情紅、民主黃、鋼鐵灰四種標準色。高雄一百主視覺從歷史元素中淬煉，又突現當代設計語彙，彰顯高雄一百系列活動並非一味懷古、耽溺過往，而是從歷史中學習，進而思考文化傳承，步向未來。

「2021跨百光年」海上舞台的巨型主視覺，是象徵高雄一百的神祕符號，藉由LED光條串成的燈瀑，讓主視覺在港灣上騰空立體躍出，極具效果！圖／高雄市文化局提供
「2021跨百光年」海上舞台的巨型主視覺，是象徵高雄一百的神祕符號，藉由LED光條串成的燈瀑，讓主視覺在港灣上騰空立體躍出，極具效果！圖／高雄市文化局提供

文化局 高雄市

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