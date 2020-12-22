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防疫視同作戰！屏東舉行住宿型機構防疫擬真演練

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊今天上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住宿型機構防災應變演練」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊今天上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住宿型機構防災應變演練」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊今天上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住宿型機構防災應變演練」，模擬住民發生感染所有可能面臨的情境。衛生局長施丞貴表示，防疫期間視同作戰，都應各自堅守崗位、加強防範，「寧願白忙一場，也不要派上用場」。

「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住宿型機構防災應變演練」，結合縣府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊等共同演練，模擬住民發生感染所有可能面臨的情境，包括由機構組成的自主防疫編組、機構環境消毒、訪客健康評估、住民疏散、家屬關懷、隔離及後送就醫作業等，藉此讓工作人員熟悉防疫程序。

此外，有鑑於屏東縣內91家長照機構，共有5369名住民，多為年紀較大、身心障礙、抵抗力較弱者，為避免群聚感染，也針對護理之家、養護中心、住宿型長照機構等進行機構防疫演練。

本次演練，縣府還邀請疾病管制署高屏區傳染病防治醫療網委員前來指導，實地演練模擬出現確診病例的應變流程，並提前將服務對象的空間與照顧人力分艙分流，以降低群聚感染風險。

施丞貴表示，模擬情境應變及整備防疫物資，讓機構未來面對疫情爆發時，能即時啟動感染管制措施並通報主管機關。

「寧願白忙一場，也不要派上用場」施丞貴強調，防疫視同作戰，不管是醫療或照護機構，都應各自堅守崗位、加強防範，以降低疫情事件發生時的感染風險與傷害。

屏東縣政府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊今天上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住宿型機構防災應變演練」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊今天上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住宿型機構防災應變演練」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊今天上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住宿型機構防災應變演練」。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊今天上午於康乃馨護理之家舉行「屏東縣109年度因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住宿型機構防災應變演練」。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 衛生局 疫情

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