屏東郵局用「歪腰郵筒」喚起社會對弱勢團體的重視

屏東郵局自製多樣限量特色集郵商品，於今天上午分別至家扶中心屏東分會與屏東泰武鄉萬安國小舉辦公益捐贈活動。屏東郵局長梁麗妍表示，中華郵政與家扶中心一同做公益40多年，捐贈義賣品之外，也會到偏鄉學校幫助弱勢孩童善盡企業社會責任。

屏東郵局指出，中華郵政選在今天由19個責任局，同步在全國各縣市舉辦公益活動，而屏東郵局則選擇，捐贈多樣實用物資，以及中華郵政自製特色集郵商品，其中，包含當年紅極一時的「歪腰郵筒」T恤，主打限量義賣幫助社會弱勢。

梁麗妍表示，屏東郵局與家扶中心合作40多年，無論寒暑假義賣、公益活動或者協助開戶捐款等，都是中華郵政善盡企業的社會責任的方式。

梁麗妍還說，除了家扶中心屏東分會公益捐贈活動，屏東郵政人員今天下午也到泰武鄉萬安國小協助偏鄉孩童，期望能拋磚引玉喚起社會對弱勢團體的重視。