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屏東身心障礙者 經多方協助展出46幅聖誕限定畫作

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
身心障礙繪者蘇人君（30歲）以海洋為題透過蠟筆運用顏色深淺，來描繪記憶中海洋的模樣。記者陳弘逸／攝影
身心障礙繪者蘇人君（30歲）以海洋為題透過蠟筆運用顏色深淺，來描繪記憶中海洋的模樣。記者陳弘逸／攝影

屏東大學執行教育部「109年大學社會責任計畫」邁向第三年，今年以「讓生命不同凡『想』-屏東身心障礙成人服務友善環境的建置」為主題，由屏東大學行銷與流通管理學系老師尤松文帶領，結合修課學生專長，分別以行銷、美學、教育、資訊等各方面領域，利用課餘時間，協助屏東基督教勝利之家內的身心障礙學員，一筆一畫描繪出他們的內心世界。

「聆『身』多響亮」屏東聖誔限定身心障礙者畫展，今天上午於屏東環球購物中心一樓展出。展出作品分別由屏東大學師生與勝利之家帶領身心障礙學員繪成的46幅畫作，以及屏東啟智協進會多名身心障礙者，利用多種環保素材耗時8個多月完成的立體畫作。

尤松文表示，由身心障礙繪者完成的46幅畫作，都是由學生利用課餘時間，陪伴與協助身障者，發想畫作，並引導身障者畫出心中對世界的感受，並且經過評選，到屏東環球購物中心展出，至於未能全數展出的作品，也會在屏東基督教勝利之家展出。

勝利家之家表示，對身心障礙者來說，要像一般人一樣做畫並不容易，不僅耗費需要的時間較長，也需要長時間耐心的陪伴，且對於身障者而言，能夠展出畫作，不僅是自己努力的成果，更能給予身心障礙者精神上的支持與鼓勵。

以海洋為題的身心障礙繪者蘇人君（30歲），透過蠟筆運用顏色深淺，來描繪記憶中海洋的模樣。蘇人君說，想畫海是因為曾與家人一同到海邊遊玩，也想畫出對海的記憶，因此，利用蠟筆的藍色表現出來海洋，與綠色來呈現海草。

蘇人君高興得說，這是第一次能用自己的畫作在公共場所展出，也是一次非常難得的機會。

屏東 身障者 環球購物中心

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