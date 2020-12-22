解決乾旱 金門縣府刻發包開挖39處農塘增加蓄水空間

金門遭遇50年來最嚴重的一次乾旱，為減緩未來極端氣候對於用水之影響，行政院離島建設指導委員會日前召開第16次會議，針對此，縣府秘書長陳朝金在代表縣府出席，也向行政院就地區農業用水及水資源管理進行經費補助提案，規劃浚挖82處農塘，預估可增加20萬立方公尺蓄水量。

金門縣政府建設處表示，以金門地處位置條件而言，農業發展最大問題就是水資源匱乏與不穩定，根據農業工程研究中心調查顯示，地區農業用水多源自淺水井、周邊農塘或溝渠抽水灌溉，多數屬「看天田」之型式。雖金門農業主要作物以旱作的高粱、小麥為主，但受到近期極端氣候影響，自2017年迄今年降雨量均未達1000公厘，今年度至12月20日止更僅有461.5公厘，對地區農業生產已造成重大影響。

建設處表示，長年以來縣府每年均有編列農塘浚挖之預算，本年度因地區久未降雨，針對浚挖農塘所需經費補助已較以前年度高，就是希望趁乾旱期間多浚挖農塘，增加蓄水空間。今年度補助各鄉鎮公所浚挖農塘經費已達1942萬元，為近年最高，共計核定施作45處農塘，目前已發包39處，預估可增加6萬4千立方公尺蓄水量。

為於乾旱期間加速工程執行，縣府已於12月15日邀集農田水利署官員就先前爭取中央專案補助之工程經費進行現勘，並擬先行動支「災害準備金」2100萬元，讓各鄉鎮公所針對優先度較高之32處農塘，得以先行辦理發包招標作業。

建設處表示，金門因天然條件受限，未能如同台灣地區建置完善的灌溉系統，金門地區蒸發量大於降雨量，且自有水源不足，如久未降雨雨水無法挹注，浚挖農塘僅能增加蓄水空間，無法發揮效用，故後續將與自來水廠各污水處理廠合作，透過放流水靜置或生態工法將水質淨化，再提供農業灌溉使用，讓地區水資源得以有效整合運用。