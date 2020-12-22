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靜心高中鞋盒傳愛到金門 古寧學童嗨翻

中央社 / 金門縣22日電

台北市靜心高中「愛心鞋盒─送愛到遠方」首次來到離島，金門縣古寧國小學童今天打開鞋盒驚呼聲不絕於耳。尤其401班蔡忻妤緊緊抱著鞋盒，興奮說「好喜歡我的禮物！」

耶誕節前夕，古寧國小今天舉辦教學參觀日暨聖誕節英語教學成果發表，並結合靜心高中鞋盒傳愛活動，共享節慶歡樂與溫暖。

總數88份跨海而來的鞋盒禮物早早放在古寧國小川堂，小朋友完成教學參觀日闖關活動，集中至川堂各自挑選禮物後，迫不及待回到教室拆禮物。動手拆禮物之前，校長黃芸芸要學生猜猜鞋盒裡面是什麼，並告訴孩子們，鞋盒裡不祇是禮物，還有滿滿的愛，鼓勵他們學習傳愛、表達愛，服務他人。也不忘提醒小朋友，如果鞋盒有捐贈人姓名，得記得寫張卡片表達感謝。

打開禮盒的剎那，「哇！」驚呼聲立時在每間教室響起。401班蔡忻妤開心得合不攏嘴說，「裡面有我最愛的螢光筆和自動筆，還有膠水」，她緊緊抱著鞋盒，把整個頭埋在鞋盒上說「好喜歡我的禮物。」同學和老師都感染了她的興奮。

有小朋友收到襪子說「要送給媽媽」；也有人收到玩具、口罩、毛線帽和圍巾等；還有學生立時玩交換禮物遊戲，共同分享遠方大哥哥大姐姐捎來的祝福。

靜心高中「愛心鞋盒—送愛到遠方」活動已延續6年，全校從幼兒園到高中學生捐助愛心鞋盒，內有學用品、書籍或生活小物，包裝成幸福耶誕禮，今年共募集2000多盒的禮物鞋盒，分送全台50個以上特偏鄉學校，今年首度傳愛到離島，金門古寧國小率先受惠。

黃芸芸表示，古寧國小獎學金捐助人李忠興媳婦孫瑞燕目前擔任靜心高中附設幼兒園主任，孫瑞燕中秋節返鄉經古寧國小時，想起靜心高中每年都會辦理「愛心鞋盒—送愛到遠方活動」，卻沒有傳愛到自己的家鄉金門，於是與古寧國小聯絡，促成這次耶誕溫馨傳愛活動。

黃芸芸感謝孫瑞燕的用心與愛護，讓古寧學子認知自己的幸福，懂得知足感恩，期盼未來與靜心高中更長久的交流與互動，尤其靜心在語文、「STEAM」資訊課程、音樂、體育及幼兒教育都有亮眼的表現，值得觀摩學習。

愛心 金門 幼兒園

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