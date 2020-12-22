共襄「聖」舉 高市文武聖殿點燈安太歲免費

財團法人高雄市文武聖殿有感逢庚子年流年不利，為替眾生消災解厄，今天起為信眾免費點燈安太歲。這項活動是廟方連續4年開辦，讓不分身分性別信眾一起共襄「聖」舉。

高雄市文武聖殿董事長黃瑛芳表示，不只是年初橫行全球的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19），近200年來歲次每逢庚子年總是流年不利，如1840年的鴉片戰爭、1900年的八國聯軍。文武聖殿文衡聖帝因而指示廟方大開普渡，為眾生消災解厄。

黃瑛芳指出，今天起將為信眾開辦免費點燈與安太歲，安奉與點燈對象不限國籍、不論宗教派別、不分男女老少都可安奉。他說，廟裡除建置達數十座點燈設備，更結合壁上多媒體點燈系統，提供有需求信眾使用。

黃瑛芳說，廟方將於明年元旦上午9時15分舉行全殿開燈儀式，歡迎善男信女揪團安奉點燈，一起祈求風調雨順。

位於鹽埕區的文武聖殿，免費安奉的點燈包括平安燈、光明燈、福壽財利燈與安太歲等。安奉點燈方式也因應各樓層供奉神尊不同，由信眾依個人祈求到想點燈的樓層填寫點燈資料，然後向奉祀主神稟報，再放入同樓神案的資料收集箱中。