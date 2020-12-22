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高市增社區關懷據點顧長照 目標2年達500處

中央社 / 高雄22日電

高雄市目前有408處社區照顧關懷據點，社會局今天表示，將在據點涵蓋率未達40%的16個行政區，以及老年人口15%以上、但仍無設置據點的里別加強佈建，盼2年內達到500處目標。

高雄市政府社會局上午在市政會議後說明社區照顧關懷據點設置現況及後續佈建規劃。社會局長青中心主任姚昱伶表示，社區長照據點除提供定點健康促進外，還會由社區志工提供關懷及訪視，目前高市照顧關懷據點共408處。

她表示，包括鳳山、三民、苓雅及鹽埕等16個行政區，有超過1成比例的65歲以上銀髮人口，因里數較多，涵蓋率僅占30%；未來將結合區公所及民政局加強設置，將涵蓋率提升至40%。預計明年設置可達450處，民國111年達到總數500處目標，加強長照力道。

社會局表示，高雄市社區照顧關懷據點除了結合物理治療、職能治療團體推出的「高雄健促2.0」，並提供多元餐飲服務外，也包含培力社區志工成為生活輔導員，並培訓生活輔導員成為照服員等特色，歡迎里辦公室、社福機構參與建置，共創高齡友善城市。

高雄市 長照 老年人口

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