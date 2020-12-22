高市府邀5G廠商合組團隊 發展高雄智慧城市商機

高雄市長陳其邁上任後成立「高雄市智慧城市推動委員會」，12月25日將召開該委員會第一次會議，並與國內外企業共組國家級旗艦隊，當天市府將在高雄展覽館舉辦啟航儀式，邀請5G、AIoT、智慧科技應用領域、電信通訊、系統整合商等企業參與，透過跨業交流來促進科技的應用與整合，拓展智慧城市商機。

高雄市長陳其邁表示，打造高雄成為智慧城市是未來施政重點之一，上任後宣布成立「高雄市智慧城市推動委員會」， 希望聘請來自產官學研界的頂尖專家擔任委員，助力高雄在智慧城市的發展。

市府表示，市府將於12月25日召開該委員會第一次會議，同時與國內外大廠合組智慧城市旗艦隊，歡迎5G應用、系統整合、創新應用等廠商都來加入智慧城市旗艦團隊，透過現場跨業交流來促進科技的應用與整合，拓展智慧城市商機。

除了組成智慧城市旗艦隊外，市府還將與多家國內外資通訊大廠簽訂在數位人才培育、智慧城市應用服務、自駕車應用發展、智慧照護、智慧觀光、AIoT 5G智慧養殖等面向簽訂MOU，結合公私之力為高雄注入新能量。

市府表示，面對5G、AIoT時代來臨，市府積極部署5G、AIoT產業，同時發展亞洲新灣區成為智慧城市產業聚落，加以配合中央所推動的橋頭科學園區，打造出南台灣科技走廊，未來盼藉由「以大帶小」模式，讓大廠引領中小型廠商，扶植在地新創公司形成產業聚落，然後利用高雄國際雙港優勢，南向輸出智慧產品和整合服務。

12月25日啟航活動，主講人有行政院政委唐鳳、行政院科技會報委員簡立峰、研華科技執行董事何春盛、資策會執行長卓政宏等人，副市長林欽榮及羅達生主持，與多位科技重量級人物共同與談。