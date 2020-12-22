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高雄市議會定期會今天再流會 確定明年1月開臨時會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會定期會上午再流會，議長曾麗燕（左二）表示明年1月間會開臨時會。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會定期會上午再流會，議長曾麗燕（左二）表示明年1月間會開臨時會。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會今天上午再度流會。由於第3屆第4次定期大會將閉幕，明年度總預算還有很多未完成二、三讀，議長曾麗燕表示，會開臨時會，可能會在明年1月中旬。

高市議會定期大會明天閉幕，今天是本會期二、三讀會最後一天，但上午10時40多分開議，無黨團結聯盟議員李順進提清點人數，11時7分具名清點，在場27位議員，未過65位議員的半數席，曾麗燕即宣布散會，下午再議。

由於市府預算泰半未審完，財政局長陳勇勝等首長即和曾麗燕、民進黨團總召韓賜村、陳致中、吳益政、李順進、林宛蓉、黃秋等議員商議，是否可以先審讓較無爭議的預算案？

眼見明年度預算還有許多未完成二、三讀，曾麗燕表示，會開臨時會，可能是明年1月中旬，會先開程序委員會討論。

高雄市議會今天上午流會，是這次大會以來第10次流會。

高雄市議會定期會上午再流會，市政府財政局長陳勇勝和議員商議是否先審較無爭議的預算。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會定期會上午再流會，市政府財政局長陳勇勝和議員商議是否先審較無爭議的預算。記者楊濡嘉／攝影

高雄市 民進黨 吳益政

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