茂林百萬紫蝶奇景令人驚豔 新威浪漫樹海迷人

2009年莫拉克颱風對六龜、茂林地區重創，經過11年的重整已經恢復原貌，一路從紫蝶幽谷、茂林再到六龜，美景處處讓人驚豔，每年11月至隔年3月間，是茂林期間限定的「紫蝶幽谷」，總能吸引大批民眾前往觀賞夢幻美景，百萬隻紫斑蝶揮舞著美麗紫色翅膀，來到南台灣避冬，溫暖避風的山谷吸引成群的紫斑蝶聚集，成了絕美「紫蝶幽谷」夢幻景象，茂林國家風景區管理處邀請民眾一同來觀賞這群自然嬌客之美。

高雄茂林的「紫蝶幽谷」與美洲「帝王斑蝶谷」齊名，同屬世界級的自然資產，併列為目前世界兩種大規模的「越冬型蝴蝶谷」，茂林紫蝶幽谷是台灣觀賞斑蝶家族的好地方，青斑蝶、樺斑蝶及大白斑蝶都是山谷常見的物種。茂林國家風景區在每年賞蝶期間在茂林生態公園設置解說站，紫蝶3D館則提供多媒體服務，讓遊客能更加認識紫斑蝶，了解台灣生態之美。

紫斑蝶北返的飛行蝶道，路線從茂林開始，途經月世界、嘉義達娜伊谷、雲林林內湖本村、彰化八卦山、台中大肚山、苗栗火燄山、再到新竹竹南，銜接成一條蝴蝶的高速公路。這種傲視全球的世界級生態景觀，是台灣最壯觀國寶級的自然現象，更被《米其林台灣綠色指南》推薦為三星級必遊景點，也是台灣唯一獲選的生態旅遊點。

深入認識完紫斑蝶後不妨到「得恩谷民宿」體驗職人手做麵包，老闆大頭是來自魯凱族的原住民，研究所畢業後就回到部落因緣際會下，當起了麵包師傅，在麵包裡加入紅藜、馬告、刺蔥等，做出許多獨具部落特色的美味「麵包」。也讓民眾可以體驗自己做麵包，從尋找香料、認識香料、採摘香料一路到揉麵、發酵、成形、烘烤都可以自己DIY，不只可以享用好吃的紅藜麵包，還可以跟家人一起享受做麵包的樂趣。