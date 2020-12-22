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區隔進口豬 屏東幸福豬標章開放申請

中央社 / 屏東縣22日電

屏東縣政府為推廣在地養豬產業，建立屏東豬肉品牌並區隔進口豬肉產品，即日起受理「屏東幸福豬證明標章」申請。

政府明年元旦起將開放含萊克多巴胺美豬進口，中央推「台灣豬」標章區隔國產豬與進口豬，屏東縣政府則推動「屏東幸福豬」標章，鼓勵畜牧場及相關肉品業者踴躍申請，強調屏東豬有雙標章。

縣府農業處表示，「屏東幸福豬」標章是縣府為了推廣在地養豬產業、建立屏東豬肉品牌增加民眾購買豬肉信心，並區隔進口豬肉產品，讓消費者能夠更輕易的辨別來自屏東的優質豬肉所特別制定。

農業處指出，屏東縣政府已於去年5月1日向經濟部智慧財產局取得「屏東幸福豬」標章註冊證，因應美豬進口另申請變更標章使用規範書也已審查通過，目前先開放受理第一階段畜牧場申請。

農業處表示，證明標示有「屏東幸福豬」標章的豬肉及豬肉產品，原料肉來自屏東養豬場所生產的優質豬肉，保證不添加瘦肉精、藥物檢驗合格，且於畜養過程注重環境衛生。

農業處表示，即日起受理畜牧場申請，28日起第2階段受理屠宰場附設肉類分切場，以及販售豬肉商家、市場豬肉攤商申請。

農業處指出，凡申請通過「屏東幸福豬」標章業者，縣府在符合各項產銷輔導及補助規定前提下，將優先提供各項產銷輔導或提升養豬場經營等其他相關補助。

屏東縣政府 肉品 牧場

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