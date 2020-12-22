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罷免案未成立 陳致中Line群組貼街頭鞠躬照3感謝
高雄市前鎮小港發動罷免高雄市議員陳致中案，因二階連署補件數無法在法定期限內補足，此罷免案確定不成立。陳致中今天在Line群組發一張站在街頭向過往人潮鞠90度躬的照片，並註明「感謝賜予檢討求進步的機會．感謝雪中送炭幫我加油鼓勵．感謝台灣民主偉大兼容並蓄」。
前鎮、小港區選民發動罷免以來，陳致中一直保持低調，一階連署送件、一階通過之後進入二階連署，甚至到罷免社群宣布無法補足二階連署之前，他對外的說詞都一致且簡短。
他今天上午表示，接到許多民眾的關心，所以今天在Line貼出選舉時站在街頭拜票的照片，表達感謝。
罷中總部昨天聲明，中選會通知他們，罷中二階連署不合格件數13373件被刪除，需要在22日之前補1萬2417件 ，由於補件數遠高於預期，以現有的人力物力，無法在22日之前達成，希望陳致中好好表現，不然罷免可能捲土重來。
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