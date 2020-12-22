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高雄推社區照顧關懷據點 111年目標500處

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
社會局長青中心主任姚昱伶說明高雄市社區照顧關懷據點設置情形。記者蔡孟妤／攝影
社會局長青中心主任姚昱伶說明高雄市社區照顧關懷據點設置情形。記者蔡孟妤／攝影

高雄市社區照顧關懷據點目前有408個，高雄市社會局今表示，接下來會在據點涵蓋率還沒有到40％的16個行政區，還有老年人口在15％以上但還沒有設置據點的里別來加強布建，希望民國110年底可以達450處，111年底可到500處。

高雄市今上午舉行市政會議，原訂市長聯訪取消，僅由社會局會後說明高雄市社區照顧關懷據點設置現況與布建規畫情形。

社會局長青中心主任姚昱伶表示，社區照顧關懷據點是目前社區長輩非常喜歡的社區服務方案，除了提供長輩定點的健康促進跟餐飲服務外，還會由社區志工提供關懷、訪視跟電話問安等服務。

姚昱伶說，面對高齡社會，高市府持續積極布建跟推動社區照顧關懷據點方案，到今年12月14日，全市已有408個社區照顧關懷據點，但這樣還是不夠，接下來會在據點涵蓋率還沒有到40％的16個行政區及老年人口在15％以上、但還沒有設置據點的里別來加強布建。

姚昱伶表示，目標預計110年底可以達到450處，111年底可到500處。但希望可以超越目標，所以歡迎里辦公處、社區發展協會、社會福利團體一起來投入老人照顧工作，讓高雄市更高齡宜居。

至於據點涵蓋率沒有達到40％的行政區，姚昱伶說，主要是因為這些行政區里數比較多，如鳳山、三民、苓雅、鹽埕等，目前涵蓋率大概30％左右，希望可以結合區公所跟民政局一起努力加強布建，把據點涵蓋率提升到40％以上。

高雄市社區照顧關懷據點的特色包括有培力社區志工成為生活輔導員、結合物治職治等團體推出高雄健促2.0、多元餐飲服務、培訓生活輔導員成為照服員等。

高雄市 老年人口 照服員

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