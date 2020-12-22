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屏南大停水通知太慢被罵翻 水公司致歉今晨恢復供水
屏東南區主要供水的牡丹淨水場管線，前天發現位於車城鄉統埔區的地下供水幹管破裂，水公司昨天發布停水搶修消息，影響逾3萬用水戶，不少居民打電話向水公司抱怨停水通知太臨時，影響生活作息；水公司表示已在昨天深夜已完成搶修，今晨陸續恢復供水，造成用戶生活不便表達歉意，對於停水通知太慢會檢討改進。
南屏東沿海鄉鎮供水全由屏東縣牡丹鄉牡丹淨水場供應，水公司昨天上午發布消息，指車城統埔處的幹管發現漏水，車城以北的枋山、獅子、枋寮、春日、佳冬、林邊、東港、琉球及新園等11鄉鎮停水，南州全鄉及車城鄉部分村落則是水壓降低，下午4時15分又宣布恆春鎮、滿州鄉和牡丹鄉也從下午4時停水至今天上午10時。
這次停水影響逾3萬用戶、降壓戶也達近3萬戶，由於是臨時宣布，引發不少反彈，尤其是下午臨時宣布的恆春和滿州地區，很多人直到晚上發現沒水才知道，根本來不及準備，馬桶無水可沖，也不能洗澡；水公司今早表示，已在今天清晨恢復供水，對於停水通知太慢會予改進。
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