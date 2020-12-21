屏東縣山難事件比108年多3倍 3成在北大武山
國人因新冠肺炎不能出國旅遊，讓國內旅遊及戶外活動增多，屏東縣消防局今天表示，登山人口爆增導致山難事件頻傳，去年山難事件10件，今年至今有30件，其中1/3在北大武山。
屏東縣近日多起登山受傷、甚至送醫後不治事件，屏東縣消防局統計，今年至今全縣發生山域意外事故30件，死亡7人、受傷10人、迷途等未受傷23人，其中10件發生在百岳的北大武山。
北大武山標高3092公尺，屏東林管處統計，今年元月到11月入山人次3萬2000多人，去年全年是2萬4700人次，前年2萬2800人次，而且今年1天往返的單攻人數倍增。
屏東林管處表示，最近下雨，北大武山特別濕滑，尤其是7.4公里以上稜線，日照不足，濕滑狀況將達2週以上，請山友要注意安全。
屏東縣消防局指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐全球，國人不能出國，改選擇登山等戶外活動，導致山難事件增加。
屏東縣18日一天就發生2起山難事件，1名登山客在北大武山6公里處跌倒受傷，由消防搜救人員護送下山送醫治療；同日在瑪家鄉白賓山有1登山客昏迷，搜救人員找到患者時，登山客已無生命徵象，送醫後不治。
20日1名退休員警到霧台鄉登山，因所駕小貨車陷山徑，下山途中借重機返回取車上物品，連車帶人自摔，送醫後不治。
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