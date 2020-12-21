老電視看高雄事！ 「影像中的百年史」彰顯歷史大事

高雄市歷史博物館今天起至110年3月1日，在高雄流行音樂中心海豚2號、3號舉辦「老電視看高雄事-影像中的百年史」特展，精選百餘幅歷史影像、古地圖等史料文獻，回顧高雄崛起軌跡。市長陳其邁看著百年來高雄的件件大事記錄，證明人生其實不會虛耗，都會留下紀錄，歡迎大家來重溫經歷過的高雄大事。

高史博館長王御風表示，1920年「高雄」之名因全新的行政區劃首次出現，高雄伴隨著港口快速成長，成為南台灣最大都市，走過戰火，歷經許多改革建設與人民的參與，成就如今的城市風貌。1965年隨著轉播站於旗山正式啟用，電視走進高雄市民的日常，為城市記錄下許多重要歷史時刻。

「老電視．看高雄事－影像中的百年史」特展，透過百餘幅歷史圖像，結合近百台映像管老電視，再加上百則新聞報導，試圖打破文字、圖像與聲音的界線，回溯高雄百年發展軌跡以及市民生活的印記。展覽透過5大單元「萌芽．奠基」、「衝突．重建」、「啟航」、「轉型．再生」、「下一個百年．願景」，精選百餘幅歷史圖像、古地圖等珍貴史料文獻，依歷史軸線，娓娓道出高雄迎向繁榮、遭受挫折與再度崛起的傳奇故事。

陳其邁看到自己也現身在電視螢幕上的高雄歷史事件中，他表示，每一個高雄人來看高雄事，都會有屬於自己的印象，身處這些歷史事件中。像大統百貨失火的照片、麥可傑克森抵高、2009年高雄世界運動會等，每一段歷史影像都有屬於自己連結的記憶，也會連結與這塊土地、這個城市的情感，包含了人生酸甜苦辣的記憶。