反制2月6日罷免投票 黃捷：記得出來投票！

罷免高雄市議員黃捷案二階連署過關，將於明年2月6日舉行罷免投票。黃捷今發臉書回憶1年前參與罷免前市長韓國瑜的「光復高雄」，跟民眾走上街頭過程，並強調她會持續緊盯市政，呼籲鳳山市民「明年2月6日，記得出來投票！」

黃捷今發臉書說，1年前的今天，「光復高雄，保衛台灣」的布條大大的豎立在高雄街頭，點亮了高雄，也震撼了全台灣。還記得那場遊行，像高雄人團結的嘉年華一樣，很多人攜家帶眷站出來，為了高雄的下一代。大家不分黨派，不是為了看誰不爽，而是為了更好的生活，是一場真正屬於市民的運動。

黃捷說，2年前承蒙大家照顧當上議員，到質詢中一個發自內心自然而然的反應，讓大家更認識她，也成了某些人的眼中釘；再到1年前，與50萬人一起走上街頭，共同寫下民主新頁，都是她一路以來，意想不到的難忘回憶。

黃捷說，光復了高雄，還是要繼續保衛台灣。相信這是所有高雄市民的目標，也是現在市府正在努力的方向。她除了持續緊盯市政、監督進度不手軟，也會與市府緊密溝通合作，齊力推動高雄發展。

她並預告今晚將和罷韓推手的台灣基進新聞輿情部副主任張博洋及Wecare高雄發起人尹立在廣播節目同步直播，聊聊遊行一周年以來高雄的改變。最後呼籲鳳山市民「建設交給我，鳳山就交給大家了！明年2月6日，記得出來投票！」