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學習謙卑與山相處 第24屆大武山成年禮明年元旦起招生

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府連續23年舉辦大武山成年禮，帶領年輕學子認識山林，學習謙卑面對與山相處，圖為第21屆學員參與情況。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府連續23年舉辦大武山成年禮，帶領年輕學子認識山林，學習謙卑面對與山相處，圖為第21屆學員參與情況。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府連續23年舉辦大武山成年禮，帶領年輕學子認識山林，學習謙卑面對與山相處，今年第23屆的學員們雖完成行前訓練，但因疫情取消，明年第24屆北大武山成年禮展開籌備，明年元旦開始招收學員60人，年齡16到18歲，登山前參與兩次行前訓練，通過訓練後才能參與大武山成年禮。

北大武山海拔3092公尺，是中央山脈南段最高峰，屏東縣消防局統計，今年至12月21日止縣內發生30件山域搜救案件，其中10件在北大武山。

屏東縣府民政處指出，大武山成年禮舉辦23年，明年第24屆近期公布明年籌辦日程，學員招生時間為：明年元旦到元月31日止，兩次學員訓練分別明年2月27、28日，與明年3月13、14日，成年禮儀式訂在明年3月27到29日。

屏東縣府民政處指出，大武山成年禮為期3天2夜，縣府與林務局屏東林區管理處主辦，攀登北大武山對體能要求較高，行前要求每位參加訓練的學員完成負重及環境生態訓練，男學員至少揹負18公斤，女學員15公斤重的裝備登山。

每年參與大武山成年禮工作人員、屏東大學主任秘書陳永森說，大武山成年禮不以登頂為目標，帶領學生們跟山學習，擁抱山，認識山林，大武山成年禮團隊人有來自高山響導、文史、地形、急救，動植物等各方面領域人員。

民政處指出，兩次行前訓練，帶領學員了解山林，「登山不是征服、攻頂，而是要學會尊重山」，學會團結互助，無痕山林觀念。

屏東縣政府 北大武山

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