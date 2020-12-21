澎縣長賴峰偉就職2周年 帶團隊走勘「政績」

澎湖縣長賴峰偉就職將滿兩周年，今天他率一級主管並邀媒體實地走勘多處，以縣政巡禮替代成果發表會，眼見為憑，其中老人環保餐盒全國首創，估計一年可減41萬紙餐盒，約161座101大樓高度。

賴峰偉今早再訪天后宮，宣示支持台澎第一碑「沈有容諭退紅毛番韋麻郎」申請國寶，另走訪轉型全台第一所公辦公營海洋實驗小學的合橫國小及全台首創的老人環保餐盒。

他說，縣府團隊兢兢業業，努力整頓環境，改善軟硬體建設，邁向條條有理，井然有序社會。今年是澎湖文旅年，澎湖縣已向文化部申請將明朝萬曆年間明荷戰爭遺下的「沈有容諭退紅毛番韋麻郎」石碑納為國寶，這塊古碑見證澎湖天后宮是全台可考年代最早古廟外，也顯現17世紀大航海時代澎湖重要的戰略位置。

澎湖縣環海，縣府亦致力推動海洋教育，並選定曾獲105年度教育部教學卓越金質獎等大獎的合橫國小轉型為全台首間海洋實驗小學，學校依四季設計主題課程，同時設立國際教育學習場域，拓展學生國際視野。包括澎湖縣議會議長劉陳昭玲、立委楊曜、澎湖縣議員李添進、西嶼鄉長許月里及縣府一級主管，今天聯合為合橫國小轉型海洋實小揭牌。