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黃捷2月6日罷免投票 趙天麟：民進黨市黨部會聲援她

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟質疑罷免黃捷等罷免案欠缺正當性，呼籲鳳山市民應竭盡所能為鳳山留下這位好議員。記者蔡孟妤／攝影
民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟質疑罷免黃捷等罷免案欠缺正當性，呼籲鳳山市民應竭盡所能為鳳山留下這位好議員。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議員陳致中罷免案二階失敗，但罷免高雄市議員黃捷案則二階過關，將於明年2月6日投票。民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟質疑罷免欠缺正當性，呼籲鳳山市民應竭盡所能為鳳山留下這位好議員，市黨部也會聲援她。

趙天麟今出席民進黨高雄市黨部新視覺、制服、空間公開記者會，針對黃捷罷免案，他受訪表示，不管是對議員陳致中或黃捷，乃至其他正在連署中的議員，我們會認為罷免是公民權利，但是還是要有一定的正當性。

趙天麟說，高雄市長韓國瑜被罷免是因為他落跑選總統，荒廢市政，被市民選擇把他罷免掉。可是如因情緒性罷免，針對這幾位議會表現非常傑出的議員，我們總是會認為這樣的一個罷免是欠缺正當性。

趙天麟說，陳致中議員的二階罷免沒有通過，沒有投票的問題。黃捷的二階通過了，2月6日投票，但他們的立場沒有改變，他們要聲援黃捷，因為她是一個表現很傑出的議員，不能因為她有精彩的質詢，而韓國瑜無法招架，她翻了白眼重挫韓國瑜的民調，結果導致這種報復性的罷免，那是沒有正當性的。

趙天麟呼籲鳳山市民，應該要竭盡所能為鳳山留下這位好議員。「所以我們會聲援她，那至於具體的方式，還是要尊重議員本人，所以有機會或許也可以跟黃捷見見面，聽聽看她的看法，我們會盡全力來協助她」。

罷免 黃捷 趙天麟

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