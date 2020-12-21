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夫臨終前囑咐豐富人生 獨眼阿嬤視力盡失前勉力當志工

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
加昌國小頒發終身服務成就獎給志工阿嬤吳美玉，還送出專屬的鑰匙圈、小檯燈、感謝狀，讓她非常感動。記者徐如宜／攝影
加昌國小頒發終身服務成就獎給志工阿嬤吳美玉，還送出專屬的鑰匙圈、小檯燈、感謝狀，讓她非常感動。記者徐如宜／攝影

高雄市加昌國小80歲志工阿嬤吳美玉，左眼失明仍長期擔任校園、後勁溪導護、環保志工；但現在右眼黃斑病變加劇，年底可能兩眼都會失明。校方為感謝美玉阿嬤20年來風雨無阻，守護校園、守護後勁溪，今天頒發終身服務成就獎，師生、志工團也為她製作LINE貼圖，拍攝紀錄短片，希望將溫馨的故事留在校園、留在社區成為典範。

吳美玉長年在加昌國小校園擔任「全民應撿」與園藝志工，也在社區加昌里擔任清潔志工，並在後勁溪擔任環保志工。20年前先生臨終前，希望她能豐富與精彩人生，但因小時候幫忙家務砍柴時，被噴飛的木屑傷及左眼失明，讓她一直很自卑，最後是受到慈濟志工的邀請到校園與社區服務後，開啟她長達20年的志工人生。

走出家門，貢獻一已之力，美玉阿嬤發現自己也可以很有自信地抬頭與人對談，不再因左眼失明感到自卑。她說，從來沒想到，志工的工作竟可以讓自己改變，也可以讓別人這麼的快樂。令她難過的是，兩年前眼科醫師告知，她的右眼因黃斑部病變，視力只剩下0.02，可能再過幾個月將完全看不見。如果早知道擔任志工如此快樂，她會早10年前就走出家門，為孩子、為後勁溪投入志工行列。

「我很感恩，因為我的家人都很支持我。」美玉阿嬤說，有家人的鼓勵，讓她更能開心擔任志工。人離世後，所有的東西都會隨之消散，所以不需要身外之物；但若有一天這個日子到來，她希望可以把這些美好的回憶，留給家人與一起服務過的志工夥伴分享。

為感謝美玉阿嬤20年來風雨無阻，守護校園、守護後勁溪，加昌國小今天頒發終身服務成就獎，還送出專屬的鑰匙圈、小檯燈、感謝狀，讓她非常感動。

高雄市加昌國小80歲志工阿嬤吳美玉，左眼失明仍長期擔任校園、後勁溪導護、環保志工，校方頒發終身服務成就獎。記者徐如宜／攝影
高雄市加昌國小80歲志工阿嬤吳美玉，左眼失明仍長期擔任校園、後勁溪導護、環保志工，校方頒發終身服務成就獎。記者徐如宜／攝影
高雄市加昌國小80歲志工阿嬤吳美玉，左眼失明仍長期擔任校園、後勁溪導護、環保志工，校方頒發終身服務成就獎。記者徐如宜／攝影
高雄市加昌國小80歲志工阿嬤吳美玉，左眼失明仍長期擔任校園、後勁溪導護、環保志工，校方頒發終身服務成就獎。記者徐如宜／攝影
高雄市加昌國小80歲志工吳美玉（中）獲頒終身服務成就獎，小朋友感謝阿嬤全心的付出。記者徐如宜／攝影
高雄市加昌國小80歲志工吳美玉（中）獲頒終身服務成就獎，小朋友感謝阿嬤全心的付出。記者徐如宜／攝影
高雄市加昌國小80歲志工阿嬤吳美玉（前左四）獲頒終身服務成就獎，師生感謝她全心的付出。記者徐如宜／攝影
高雄市加昌國小80歲志工阿嬤吳美玉（前左四）獲頒終身服務成就獎，師生感謝她全心的付出。記者徐如宜／攝影

後勁溪 阿嬤 失明

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