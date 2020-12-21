罷免連署宣告失敗 陳致中：感謝民意賜予檢討機會

高雄前鎮小港區市議員陳致中罷免案因二階連署份數距目標尚有差距，公民團體坦言罷免失敗，但希望陳致中之後好好表現，否則可能捲土重來。陳致中則感謝民意賜予檢討機會。

罷免陳致中公民團體發言人郭倫豪今天中午指出，近日收到中央選委會公文，通知刪除不合格件數1萬3373件，並需於明天前補件1萬2417份。由於補件數遠高於總部目前約3000件的備用件數，以現有的人力物力無法達成。

郭倫豪也透露當初罷免初衷，是因為相信前鎮小港區居民值得有更好的民代為大家服務，給居民應有的尊重跟回報。

郭倫豪指出，由於罷免總部只有被動式收件，沒辦法核實每件連署書資料和內容，再交由高市選委會跟中選會去核實資料，總部也對這樣的差距感到很意外。剩下的連署書會進行銷毀，不用擔心個資外洩。

他說，雖然目前罷免提案失敗，但日後還可以再提，如果陳致中日後表現不符合民眾期待，還是有可能再被提出罷免，所以期待陳致中好好表現，不然罷免有可能捲土重來。

陳致中則在媒體群組回應，自己每天都以誠惶誠恐、戰戰兢兢的心情履行代議士工作，也願接受最嚴厲的監督、鞭策與淬鍊，也期許從中獲得學習、改錯及成長，要感謝不同民意賜予檢討機會。

陳致中說，自己堅信民意代表應隨時接受各界民意的檢驗，抱持最大謙卑之心，聆聽每個市民寶貴的意見。自己之後也會努力做好基層服務，在議會認真監督問政，絕不辜負鄉親託付。同時也要謝謝許多鄉親這段時間的關心與鼓勵。

陳致中所在前鎮、小港選區是第10選區，依選罷法規定，提議階段要有1%以上選民簽署罷免提議書；第二階段要有10%以上選民連署；第三階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數25%以上即為通過。第10選區的選舉人數逾28萬人。