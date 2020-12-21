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高雄市共享汽車上線 即起投入100輛車供租借

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
和雲行動服務公司（iRent）即日在高雄市投入100輛共享汽車提供租借服務。圖／高雄市交通局提供
和雲行動服務公司（iRent）即日在高雄市投入100輛共享汽車提供租借服務。圖／高雄市交通局提供

高雄市除原有的共享電動自行車、共享電動機車及YouBike2.0公共自行車之外，和雲行動服務公司（iRent）已向市府交通局申請核准，即日在高雄市投入100輛共享汽車提供租借服務，並預計5年內投放1000輛共享汽車提供服務。

和雲行動服務即起於高雄市投入100輛全新的油電混合動力車輛，民眾可透過手機APP即能路邊租還共享汽車。交通局盼透過多元的共享運具結合大眾運輸路網，逐步降低私人車輛持有率及使用率，並減少停車需求，逐步釋放有限的城市空間。

交通局表示，和雲行動服務提供的共享汽車服務範圍包含左營區、苓雅區、鹽埕區、前鎮區、新興區、三民區、小港區、鼓山區及鳳山區等9區，後續將陸續開放仁武區、岡山區及旗山區等3區，包括三山地區的12個行政區。業者為滿足民眾使用需求，未來也將擴大營運服務範圍，預計5年內於高雄市投放1000輛共享汽車。

但為避免共享運具長期占用停車格，交通局表示，停放同一停車位逾3天者，須於主管機關通知後4小時內移置；且要求業者應積極於公共運輸場站周邊、百貨商場等停車密集地區，自行設置路外停車場，或增加與民間停車場洽談合作，以增加共享汽車停車空間。

交通局指出，目前高雄市已有2654輛共享電動機車及共享電動自行車，及高雄YouBike2.0全國最多的811個租賃站。投入100輛共享汽車後，高雄市將成為全台唯一擁有公共自行車、共享電動自行車、共享電動機車、共享汽車的城市。

共享汽車 電動自行車 高雄市

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