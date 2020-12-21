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三倍券大車拼 屏東業者推出「屏東好康地圖」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東在地10家業者祭出三倍券相關優惠，即日起至12月31日持三倍券消費，通通有好康，業者聯名呼籲到屏東搶好康，「三倍券、花下去、愈血拼、愈開心」。記者劉星君／攝影
屏東在地10家業者祭出三倍券相關優惠，即日起至12月31日持三倍券消費，通通有好康，業者聯名呼籲到屏東搶好康，「三倍券、花下去、愈血拼、愈開心」。記者劉星君／攝影

根據行政院指出，三倍券還有近80億尚未使用，月底三倍券即將截止，為搶攻商機，各業者祭出優惠倒數大車拼，屏東縣10家業者推出「屏東好康地圖」。

屏東有5家店鋪的漫時光早午餐創辦人徐皖台，攜手竹林有機農場創辦人黃淑女、TC巧舖創辦人邱濬宇、黎記冰糖醬鴨第二代陳淑美、一碗豆腐創辦人李嘉洺、豐澤深焙紅茶專賣創辦人王有澤、牛園火鍋創辦人陳俊名、三魚一羊餐廳創辦人余至傑、有肉食舖炭火燒肉創辦人鍾彥葳與勝利125日式民宿總經理郭宥婕，推出「三倍券開心花Ｘ屏東浪漫時光好康地圖」。

「三倍券Ｘ屏東好康地圖」是旅遊屏北地區觀光指南，旅客到屏北享受浪漫悠閒的漫時光早午餐，前往竹林有機農場體驗一日農夫，或試吃世界巧克力豆金牌暨世界巧克力銀牌得主的TC巧舖巧克力，無論是親子家庭或者情侶都很適合。

屏東傳承三代、40年的黎記冰糖醬鴨，許多旅遊達人推崇的職人手作「一碗豆腐」，還有復刻懷舊味蕾風華的豐澤深焙紅茶，當夜幕低垂，可以預約用一輩子專注熬煮的牛園火鍋、讓人放鬆的三魚一羊餐廳或歡樂大口吃的有肉食舖炭火燒肉，最後，體驗日式檜木將軍房舍的包棟民宿「勝利125日式民宿」。

屏東在地10家業者祭出三倍券相關優惠，即日起至12月31日持三倍券消費，通通有好康，業者聯名呼籲到屏東搶好康，「三倍券、花下去、愈血拼、愈開心」。

屏東縣 巧克力 民宿

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