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冬至 移民署北所受收容人體驗搓湯圓

中央社 / 新北21日電

今天是冬至，移民署北區事務大隊台北收容所應景舉辦搓湯圓活動，讓所內不同國家的受收容人體驗佳節氣氛。所方表示，其中越南籍受收容人因習俗和台灣相近，對此最感興趣。

移民署北區事務大隊台北收容所內目前等待遣送的受收容人約180多名，分別為印尼、越南、泰國、菲律賓及中國籍，多為失聯移工。

移民署北區事務大隊台北收容所隊長陳冠元接受中央社記者訪問表示，凡重要節日都會舉辦相關活動，例如開齋節、中秋節等，讓受收容人可以感受節慶氛圍。

陳冠元笑說，儘管搓湯圓前先介紹這是台灣的習俗，讓受收容人玩玩看，但畢竟他們原本文化不同，也會有人只是站在一旁看，不過越南籍受收容人因節日和華人相近，像過年也一樣，就比較感興趣。

在防疫部分，陳冠元表示，原本新進的受收容人就要單獨隔離、觀察7天，疫情發生後延長到17天，入所後全時段戴口罩，用餐採梅花座、背對背的方式，每天三餐飯後都會量測體溫。

台北收容所所長蔡培源說，移民署為落實「尊重多元、欣賞差異」的觀念，除關懷照顧受收容人並積極加速遣送，另配合重大節慶或各國習俗，辦理相關活動，希望受收容人在返國前的短暫收容期間，感受台灣的溫馨。

移民署 越南 中秋節

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