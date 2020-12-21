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沈有容諭退紅毛番石碑 澎湖爭取列國寶典藏

中央社 / 澎湖縣21日電

全台僅存在澎湖天后宮內「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑，澎湖縣長賴峰偉今天在就職2週年記者會中宣示，將向中央爭取列為「國寶」永久典藏。

賴峰偉表示，今年是文旅年，除了推出澎湖專屬的「台灣好行」公車暢遊澎湖外，國定古蹟的天后宮周邊有水下博物館、水師館、萬軍井、萬歲井、中央老街、還有最近由原澎湖廳憲兵隊改設的洪根深美術館等，橫跨明、清、日治和民國等時代，人人都在寫歷史，澎湖文化底蘊深厚，處處是古蹟。

澎湖文化局長王國裕表示，澎湖天后宮在大正8年（1919）重修時，在祭壇下發現「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑，可印證是台灣地區現存的石碑中，年代最為久遠，也間接做為天后宮可考年代最早的證據之一。

王國裕表示，「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑，是在明萬曆32年（西元1604），當時中國實施海禁，不准人民放洋通商，荷蘭東印度公司急欲在亞洲拓展勢力與貿易，指派荷酋韋麻郎強佔澎湖；朝廷指派都司沈有容率艦前來澎湖，隻身上岸理論，終讓韋麻郎折服率眾離澎而去。石碑正是沈有容諭退荷軍的明證，其中沈有容與韋麻郎會面場景，也正好是在天后宮。

文化局表示，「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」石碑，高2公尺、寬28公分、厚14公分，初估在明萬曆32年以後以花崗岩所打造，是全台目前僅存石碑，見證澎湖天后宮為第一古廟、澎湖的戰略地位與大航海時代的碑碣，縣府將向文化部申請列入國寶，目前由中研院進行評估。

澎湖 天后宮 國定古蹟

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