高雄每天北送17萬噸用水 力保明年枯水期後期不限水

南台灣水情緊張，大高雄地區水情燈號已在10月底進入綠燈，目前每天輸送17萬噸清水支援台南，但明年度仍充滿變數，今早高雄市長陳其邁視察大樹區大泉伏流水工程，盼工程快點完工。南水局長連上堯表示，大高雄目前供水沒問題，配合伏流水調度，會力保明年枯水期可以跟今年一樣，只在夜間減壓供水，不限水影響民眾生活。

中央氣象局預測至明年5月底前，台灣全島降雨量偏少。高雄市長陳其邁今早到大樹關切大泉伏流水工程進度，南區水資源局長連上堯、自來水公司南區工程處長蔡文魁簡報大高雄供水情況。

南水局長連上堯指出，大高雄用水主要來自高屏溪，今年5月川流量最低降至每秒6.2立方公尺，當時水情進入黃色燈號（夜間減壓供水），目前高屏溪川流量約20左右，每日可供水95至97萬噸，整體供水沒問題，綠燈是提醒大家進入枯水期要節約用水，希望力保明年4、5月的枯水期末期流量可跟今年一樣，不會限水。

高屏溪沿岸設置竹寮、九曲堂、翁公園、會結、溪埔、南水局傍河等伏流水工程，可在枯水期運用調度穩定用水。施工中的大泉伏流水工程造價6億，集水管設在高屏溪行水區，原預訂110年3月完工，完工後每日供水15萬噸。