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罷免陳致中 今正式宣告提案失敗

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市議員陳致中。圖／本報資料照片
高雄市議員陳致中。圖／本報資料照片

罷免高雄市議員陳致中案，罷免團體今正式發聲明宣布無法達成二階連署補件，提案失敗。罷中總部表示，罷免目前提案失敗，但日後還可以再提，盼陳致中好好表現，不然罷免可能捲土重來。陳致中表示，感謝不同民意賜予他檢討的機會。

罷免陳致中總部上午發聲明稿表示，近日收到中央選委會的公文，通知刪除不合格件數13373件，需要補的件數為12417，並於12月22日內提出。由於補件數遠高於預期，總部目前備用件數約3000件，還要補9000份以上，以現有的人力物力，在短短10天內是無法達成。

罷免陳致中總部對於這個結果，表示失望並且遺憾，也感謝大家這一路以來的關心和鼓勵。罷中總部並提出說明表示，回歸到初衷為什麼要罷免陳致中，是因為相信前鎮小港區的居民，值得有更好的民意代表來為大家服務，期待一個優秀的人來當民意代表，並對地方認真服務，給前鎮小港的居民應有的尊重跟回報。

罷中總部說，關於連署書，總部只有被動式的收件，沒有辦法去核實每一個連署書所寫的資料和內容，所以只能被動式的收件，然後再交由選委會跟中選會那邊去核實資料。

罷中總部表示，結果有這樣子的差距，他們也很意外，一路以來在收連署書的過程都是很辛苦的，感謝很多人的協助，幫忙設點、幫忙擺攤，但因為要補的件數實在太多，實在沒有辦法在這麼短的時間內完成。剩下在總部的連署書，總部這邊會進行銷毀，所以不用擔心會有個資外洩的部分。

罷免活動是公民運動，當然也要尊重公民的決定。最後結果不如預期，但是他們會去接受它，畢竟這是民眾的選擇，也是民意的展現。

罷中總部說，罷免目前是提案失敗，但日後還可以再提，如果日後表現的不符合民眾期待，還是有可能再被提出罷免。所以期待陳致中好好表現，並做出符合民眾的需求的作為，不然罷免有可能捲土重來。

罷中總部也感謝無數民眾的關心和鼓勵，「很對不起，讓大家失望了」，他們會持續關注地方事務，為大家擔任起監督的角色。

對此，陳致中回應表示，他每一日都以誠惶誠恐、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心情來履行代議士工作，願接受最嚴厲的監督、鞭策與淬煉，也期許自己從中獲得學習、改錯及成長。他也要感謝不同民意賜予他檢討的機會，因為嚴格的檢驗即是進步的推動力。

陳致中也說，同時也要謝謝這一段時間以來許多鄉親對他的關心與鼓勵，雪中送炭，銘感五內。他堅信，民意代表應隨時接受各界民意的檢驗，抱持最大的謙卑之心，聆聽每一位市民寶貴的意見。他也會努力作好基層服務工作，在議會認真監督問政，絕不辜負鄉親的託付。

罷免 陳致中

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