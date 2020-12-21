高雄市共享汽車上線 iRent預計5年內投放千輛

高雄市交通局今天表示，iRent向交通局申請核准，即日在高雄投入100輛共享汽車，提供租借服務，預計5年內投放1000輛共享汽車，提供民眾移動的新選擇。

除共享電動自行車、共享電動機車及YouBike2.0公共自行車外，和雲行動服務公司（iRent）也在高雄投入100輛全新油電混合車，民眾可透過APP路邊租還，提升移動便利性，希望結合大眾運輸，逐步取代私人運具。

交通局表示，iRent共享汽車服務範圍包含左營、苓雅、鹽埕、前鎮、新興、三民、小港、鼓山及鳳山等9區，後續將開放仁武、岡山及旗山等3區。業者為滿足使用需求，也將擴大服務範圍，預計5年內投放1000輛車。

交通局表示，為避免共享運具占用停車格，停放同一車位逾3天者，須在主管機關通知後4小時移置，並要求業者積極在停車密集地區自設路外停車場，或增加與民間停車場洽談合作，以增加共享汽車停車空間。

目前高雄市有2654輛共享電動機車及共享電動自行車，高雄YouBike2.0則有全國最多的811個租賃站，投入100輛共享汽車之後，高雄將成為全台唯一擁有公共自行車、共享電動自行車、共享電動機車、共享汽車的城市。