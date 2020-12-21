南高屏降雨不明顯 雲系淺薄水情仍吃緊

南方雲系北移，台南、高雄、屏東今天清晨開始降雨，但雨勢小，水利署南區水資源局表示，因南方雲系淺薄，未執行人工造雨。

中央氣象局南區氣象中心觀測，受到南方雲系北移影響，台南、高雄及屏東今天清晨5時許陸續降雨，但雨勢不明顯，各測站累積雨量至中午11時僅2到5毫米。

南水局長連上堯今天告訴中央社記者，因南方雲系淺薄，南水局未執行人工造雨，目前台南的水庫主要是供應民生及工業用水。

不過，高雄灌區一期稻作今天開灌，首先供灌的是阿公店水庫，灌區在燕巢區、岡山區及田寮區，灌溉面積約1800公頃，計畫用水950萬公噸。

今年水情不佳，嘉南灌區秋冬雜作及明年一期稻作停灌，全台最大水庫的曾文水庫，已暫停供水給連通的烏山頭水庫。

南水局最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量1億1501萬公噸，蓄水率22.62%；烏山頭水庫有效蓄水量4585萬公噸，蓄水率58.21%；南化水庫有效蓄水量7376萬公噸，蓄水率81.23%。