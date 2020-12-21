快訊

花蓮開車撞山羌卡保險桿 駕駛一路不覺70公里帶回家

大量濃煙冒出！旭富製藥廠區中午再爆炸 警義消居民驚恐走避

南高屏降雨不明顯 雲系淺薄水情仍吃緊

中央社 / 台南21日電

南方雲系北移，台南、高雄、屏東今天清晨開始降雨，但雨勢小，水利署南區水資源局表示，因南方雲系淺薄，未執行人工造雨。

中央氣象局南區氣象中心觀測，受到南方雲系北移影響，台南、高雄及屏東今天清晨5時許陸續降雨，但雨勢不明顯，各測站累積雨量至中午11時僅2到5毫米。

南水局長連上堯今天告訴中央社記者，因南方雲系淺薄，南水局未執行人工造雨，目前台南的水庫主要是供應民生及工業用水。

不過，高雄灌區一期稻作今天開灌，首先供灌的是阿公店水庫，灌區在燕巢區、岡山區及田寮區，灌溉面積約1800公頃，計畫用水950萬公噸。

今年水情不佳，嘉南灌區秋冬雜作及明年一期稻作停灌，全台最大水庫的曾文水庫，已暫停供水給連通的烏山頭水庫。

南水局最新水情資訊顯示，曾文水庫有效蓄水量1億1501萬公噸，蓄水率22.62%；烏山頭水庫有效蓄水量4585萬公噸，蓄水率58.21%；南化水庫有效蓄水量7376萬公噸，蓄水率81.23%。

南化水庫 屏東

延伸閱讀

為利精準決策 原訂23日旱災應變工作會報延至月底召開

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

北台灣持續降雨 石門水庫蓄水率達62.8%

56年最大乾旱曾文水庫清淤成果豐碩 無償提供民眾取用

相關新聞

罷免陳致中 今正式宣告提案失敗

罷免高雄市議員陳致中案，罷免團體今正式發聲明宣布無法達成二階連署補件，提案失敗。罷中總部表示，罷免目前提案失敗，但日後還...

三倍券大車拼 屏東業者推出「屏東好康地圖」

根據行政院指出，三倍券還有近80億尚未使用，月底三倍券即將截止，為搶攻商機，各業者祭出優惠倒數大車拼，屏東縣10家業者推...

高雄每天北送17萬噸用水 力保明年枯水期後期不限水

南台灣水情緊張，大高雄地區水情燈號已在10月底進入綠燈，目前每天輸送17萬噸清水支援台南，但明年度仍充滿變數，今早高雄市...

茄萣王船開光 台灣廟會第三大

王船祭典盛行在台灣西南沿海地區，高雄市茄萣萬福宮已有18年未辦王船建醮，斥資500萬打造的巨大王船昨出廠，管委會循古禮潑...

萬金糖鐵踩踏 感受屏東慢活

屏東縣萬金糖鐵自行車道全長31公里，昨正式啟用，縣長潘孟安與自行車車友團，一同體驗單騎漫遊小旅行。潘孟安說，縣府接續推動...

高市交局：會勘安全才開放直接左轉

有機車族希望取消兩段式左轉，許多地方政府近年逐漸將單向兩車道路口兩段式左轉取消，但也有不少機車族擔心取消恐增加車禍。高市...

高雄 減少機車兩段式左轉路段

機車是重要的代步工具，但「禁行機車」及「兩段式左轉」規定，長期引發機車族不滿，批行車效率不佳，待轉區變待撞區反而危險。高...

代考槍手當老師 反被孩子感化

高雄檢廉單位今年6月破獲國營事業舞弊集團，因代考槍手均擁高學歷，不乏頂尖大學研究生、實習醫生、國中老師、科技新貴，檢方決...

招考防弊…國營事業一再測試 沒實力就不聘

為維護國營事業考試公平性，台電、中油、台糖、中鋼等近年加強防弊措施，設計筆試、複試、報到後訓練等多道關卡，進用後程度不大...

罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

高雄市鳳山區市議員黃捷罷免案成立，將在明年2月6日舉行罷免投票。但高雄市前鎮小港區市議員陳致中的罷免案卻宣告失敗，罷免陳...

不老騎士化身耶誕老人 屏東長輩跳街舞以舞交流

屏東縣社區關懷據點在11月底舉辦銀閃閃街舞大賽，大家看到萬歲團的活力與生命力，獲得第二名的新埤鄉社區照顧關懷據點長者們今...

跟年輕型農交流 陳其邁：團體作戰共同推銷高雄品牌

高雄市長陳其邁今到橋頭和年輕型農交流，他說，很多型農可能有不同的前半段人生，但都選擇返鄉務農，作為人生新階段的起點，也幫...

熱門新聞

彰化人愛排隊？中秋有蛋黃酥之亂 冬至則有麻糬之亂

首間鯖魚主題「大鯖魚夢工廠」宜蘭開幕 占地2千坪免費參觀

罷免王浩宇貪食蛇機車遊行 王浩宇：尊重

罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

副駕開窗丟垃圾 賓士哥秒撿扔回！如何罰環保局說分明

民眾垃圾分類沒有做好 苗栗累及垃圾車退運239車次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。