高雄齊心兒少照顧協會成立 為杉林孩子打造第二個家
高雄市杉林大愛課輔班運作多年，為讓社區孩童與青少年照顧更全面性，今天擴大成立「高雄市杉林區齊心兒少照顧協會」，協會辦公室今天上午揭牌，日後將承接社區孩子照顧工作。
以陳麗惠老師為主的課輔班功能多元，有別於傳統以孩童課業為主的課輔班，課輔班課程結合才藝學習、課後輔導、食農教育、環保教育及耆幼共學等學習主題，課輔班孩子會聽阿公、阿嬤講古，也會幫他們量血壓。
今天上午舉辦課輔班期末成果展暨齊心兒少照顧協會揭牌儀式，小朋友表演歌舞，也準備檸檬乾與洛神花蜜餞等學習成果招待來賓。杉林在地居民鄭睿昇擔任第一任理事長，他呼籲更多人加入行列，共同為杉林孩子營造美好家園。
北高雄家扶中心指出，過去透過培植在地社區組織的模式協助課輔班，雙方建立良好夥伴關係，日後也會與「齊心兒少照顧協會」繼續合作，攜手為弱勢兒少努力。
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