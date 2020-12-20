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罷免陳致中失利 罷免團體坦承提案失敗：尊重民意

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市前鎮小港區市議員陳致中罷免案宣告失敗。圖／本報資料照片
高雄市前鎮小港區市議員陳致中罷免案宣告失敗。圖／本報資料照片

高雄市鳳山區市議員黃捷罷免案成立，將在明年2月6日舉行罷免投票。但高雄市前鎮小港區市議員陳致中的罷免案卻宣告失敗，罷免陳致中團體「鎮港除蟲隊」發言人郭倫豪坦言，二階遭剃除多達1萬3千多份連署，已來不及補件，提案失敗，尊重民意。

罷免陳致中9月4日起開始第二階段連署活動，11月2日送交2萬9018份二階連署書到高雄市選委會，但審查結果顯示，有1萬3000多份重複或非選區選民等原因被刪除，距離2萬8062人門檻仍不足1萬2417人。

按照規定，罷免團體將須在22日前補1萬2417份給中選會，否則罷免案將宣告不成立。郭倫豪今受訪坦言，還有1萬2千多份要補件，但現在僅收集約3千多份，距離1萬2千多份目標還差很遠，22日已確定來不及完成補件，明天將發新聞稿宣告提案失敗。

郭倫豪說，小港政治版圖藍大於綠，且過往投票率也僅5、6成，一半的人對政治無感，加上藍綠支持度比例約7比3，本來就知道罷免難度很高，連署過程也確實很辛苦。

郭倫豪說，罷免陳致中第一階段只要3千多份，很快達標，不合格率也僅約10%，原以為二階不合格率也約10多%，但沒想到結果這麼多，顯示當地民眾對罷免並不熱衷，「可能還想讓他繼續當吧」，罷免是公民行為，不連署也是一種聲音，他們尊重人民的決定。

不過郭倫豪也說，這只是提案失敗，並非罷免失敗，罷免規定任期滿一年可提，以後若陳致中有做出「出格」的事情，都還有再提案的機會。

罷免 陳致中 高雄市

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