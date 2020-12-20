不老騎士化身耶誕老人 屏東長輩跳街舞以舞交流

屏東縣社區關懷據點在11月底舉辦銀閃閃街舞大賽，大家看到萬歲團的活力與生命力，獲得第二名的新埤鄉社區照顧關懷據點長者們今到屏東火車站開心熱舞，以舞交流，歡迎來自台北傳神居家照顧協會的傳神不老騎士。

來自台北傳神協會召集會內長者16人，平均年齡85歲以上，騎單車傳遞溫暖，今年因疫情關係，無法到國外交流，但仍不忘台灣的好，這群不老騎士18日到20日來到到屏東縣，他們化身耶誕老人，到墾丁大街、屏東公園與北區市場發糖果。

屏東縣副縣長吳麗雪說，老人人口持續增加，縣府重視老人福利發展，成立社區照顧關懷據點，透過據點初級服務，導入健康促進課程，要讓邁入年老生活的長者們，藉由長期性活動達到延緩失能、失智，甚至能創造自我實現。

吳麗雪說，社會處每年創辦銀閃閃系列，有合唱、合奏、直到今年的街舞比賽，打破人們對老人既定印象「不可能」，就像傳神騎士挑戰騎單車環島。

為延續街舞熱情，新埤鄉餉潭據點的長者們重現舞姿歡迎傳神協會傳騎長者到屏東作客，傳神騎士們在牧師李志偉帶領下一起舞動聖誕組曲，為屏東祈福，讓火車站內充滿長者的熱血活力及溫馨氣氛。