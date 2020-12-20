跟年輕型農交流 陳其邁：團體作戰共同推銷高雄品牌

高雄市長陳其邁今到橋頭和年輕型農交流，他說，很多型農可能有不同的前半段人生，但都選擇返鄉務農，作為人生新階段的起點，也幫故鄉農業添入新血。市府會提供必要的協助，開拓更大的市場，以團體作戰的方式，共同推銷高雄農業品牌。

陳其邁今在臉書說，他今天到橋頭水流莊，和年輕有理想的型農們交流。他上任後，請農業局規畫協助原有的型農大聯盟夥伴，進行數位轉型、技術升級，朝發展成智慧農業努力。另也請高雄銀行協助，讓可以型農回鄉創業的資金和貸款取得更容易，減輕年輕農民的負擔。

陳其邁說，以前有一部很精彩的日本漫畫「夏子的酒」，故事敘述主人公為了繼承哥哥的遺願，放棄在東京的工作，回到家鄉繼承家業，希望能夠培育出傳說中的夢幻稻米「龍錦」，進而釀造出日本第一的名酒。

他說，這個故事也是很多型農人生中經歷過的階段，大家可能有著不同的前半段的人生，但都選擇返鄉務農，作為人生新階段的起點，也幫故鄉農業添入新血。

「一個人可以走很快，但一群人可以走很遠」，陳其邁說，市府的責任，就是提供大家必要的協助，解決大家的問題，串聯農業一級（生產）、二級（加工）及三級（服務）產業，實踐六級產業，開拓更大的市場。以團體作戰的方式，共同推銷高雄農業品牌。