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高雄眷村嘉年華岡山空軍壓軸登場 眷色耶誕重溫人情

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2020高雄眷村嘉年華」岡山場次推出「眷色耶誕」，結合展示、藝術光環境、戲劇表演及文創市集，吸引許多民眾參與。圖／高雄市文化局提供
「2020高雄眷村嘉年華」岡山場次推出「眷色耶誕」，結合展示、藝術光環境、戲劇表演及文創市集，吸引許多民眾參與。圖／高雄市文化局提供

高雄市政府與國防部合辦「2020高雄眷村嘉年華」，岡山場次以「眷味樂食足」為主題規畫系列活動，今天「眷色耶誕」結合展示、藝術光環境、戲劇表演及文創市集，吸引許多民眾參與，重溫眷村生活濃厚的人情味。

高雄市文化局表示，1920年高雄改制設州，阿公店被劃為其下的岡山郡岡山庄，因之改名為岡山。今年適逢高雄設州改制百周年，也是岡山自阿公店改名岡山百周年，文化局在今年完成岡山樂群村以住代護媒合，並在醒村策劃「飛行之詩」與「食在美味」主題展示，讓三軍眷村活化地圖完整，別具意義。

文化局首度以三軍接力串門子方式，與國防部軍眷服務處、在地眷村文史協會舉辦「2020高雄眷村嘉年華活動」，展現高雄三軍眷村保存活化的成果。提到「岡山」大家一定會想到「羊肉爐」與「豆瓣醬」，令人食指大動的美味背後，更飽含在地常民生活底蘊及岡山空軍眷村的歷史紋理。12月文化局委託岡山眷村文化協會，以最能代表岡山眷村家鄉味在地化的「豆瓣醬」，串連講座、市集、戲劇表演、展覽、好味道分享會及修復DIY手作活動，讓民眾從眷村美味感受眷村文化的深厚底蘊。

文化局表示，醒村與樂群村是岡山唯二保存下來的眷村，分別代表飛機製造維修廠工及飛行軍官與其眷屬的生活場域。為使岡山豐富文史向下扎根，「飛行之詩．走讀眷村」與在地國小鄉土教育課程結合製作學習單，鼓勵家長帶小朋友親自踏查歷史場域瞭解歷史。文化局今天邀請橄欖葉劇團於醒村演出眷村小故事，現場民眾覺得很有共鳴。

「2020高雄眷村嘉年華」岡山場次推出「眷色耶誕」，結合展示、藝術光環境、戲劇表演及文創市集，吸引許多民眾參與。圖／高雄市文化局提供
「2020高雄眷村嘉年華」岡山場次推出「眷色耶誕」，結合展示、藝術光環境、戲劇表演及文創市集，吸引許多民眾參與。圖／高雄市文化局提供

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