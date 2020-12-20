影／史上第三大！茄萣萬福宮王船今天出廠亮相
高雄市茄萣萬福宮睽違18年再度舉辦王船建醮大典，斥資500萬元打造的王船今天出廠，今早廟方以傳統儀式潑水、定錨，並邀請高雄市長陳其邁與立委邱志偉替王船開光點眼，廟宇盛事吸引數千信眾爭相觀看。
王船祭是台南與高屏沿海廟宇特有的節慶活動，茄萣區多間大型宮廟會在建醮時打造王船，位處白砂崙的萬福宮主祀五府千歲，距離上次王船建醮已經18年。管委會表示，萬福宮在1960年第一次舉辦王船建醮，共辦過8次王船祭，今年打造的王船全長18.4公尺、寬4.4公尺、高5.1公尺，是全台第三大艘王船。
耗時4個月打造的王船正式亮相，今早萬福宮鑼鼓喧天，廟埕擠滿迎王信眾與陣頭成員。萬福宮邀請市長陳其邁、立委邱志偉，以及高市議員陳明澤、黃明太與李亞築等人替王船剪綵，儀式完成後，陳其邁與邱志偉替王船開光點眼。
王船建醮正式啟動，今天下午遶境祈福，預計下月17日運往海邊焚燒。陳其邁表示，茄萣白砂崙18年來首度舉辦王船醮，盼保佑海邊漁船行船平安，據聞這餿王船是有史以來第三大，來此「逗熱鬧」，祈求風調雨順、國泰平安。
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