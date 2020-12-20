副駕開窗丟垃圾 賓士哥秒撿扔回！如何罰環保局說分明

一名重機騎士日前在高雄楠梓街頭，目擊TOYOTA豐田副駕駛座亂丟垃圾，右側旁駕駛BENZ的賓士哥，直接撿起垃圾，丟回副駕駛座，拍下霸氣行為Po上網，讓網友大讚。高雄市環保局今天表示，因為廢清法主要是處罰行為人，將請這輛豐田車主說明，提供行為人資料；至於賓士哥又把垃圾丟回去，因為廢清法是處罰「隨地」亂丟垃圾，所以不適用。

這名網友在臉書社群「爆料公社」Po上一段影片，表示日前在下班的路上等紅燈時，看到前面有一台白色TOYOTA汽車，副駕駛座從窗戶亂丟垃圾到馬路上，結果旁邊一台C300賓士車駕駛見狀，下一秒便打開車門，直接撿起垃圾丟回TOYOTA副駕駛窗戶裡，接著馬上開走了。

此舉讓後面直擊的原PO直呼太帥了，其他網友看了也覺得「好療癒」！賓士哥太有正義感了，那個副駕駛座上的人應該傻住了吧。

高雄市環保局稽查科長陳偉德表示，環保署曾類似案件有解釋過，亂丟垃圾，主要是處罰實際行為人。如經檢舉確認由駕駛丟出，可依廢棄物清理法處分車主1200元；但若是由駕駛以外乘員丟棄，依常理無法推定為車主，所以不宜處分車主。環保局會發文請車主說明，請其提供實際行為人。

至於這名賓士哥把垃圾撿起來丟回原來車中，又當如何呢？陳偉德說，因廢棄物清理法主要處分是以「隨地」亂丟垃圾、煙蒂、紙屑的實際行為人為處分對象，這名車主沒有隨地丟垃圾，並不適用廢清法。