迎接耶誕節 岡山公園繽紛裝置展至下月10日

迎接耶誕節到來，高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾，共規畫聖誕樹、繽紛星空小屋、聖誕禮物及入口意象裝置藝術園區，昨晚由市府民政局長閻青智與區長黃中中等人點燈開展，裝置藝術展即日起展至明年1月10日。

今年岡山區公所以藝術策展概念打造岡山公園，邀請曾獲得金點設計獎的策展團隊規畫園區，運用電子玫瑰花、鐵件組件等多元媒材打造各式耶誕裝置藝術品，主要分成三大主題區，入夜後景色繽紛。