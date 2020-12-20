聽新聞
test
0:00 / 0:00
迎接耶誕節 岡山公園繽紛裝置展至下月10日
迎接耶誕節到來，高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾，共規畫聖誕樹、繽紛星空小屋、聖誕禮物及入口意象裝置藝術園區，昨晚由市府民政局長閻青智與區長黃中中等人點燈開展，裝置藝術展即日起展至明年1月10日。
今年岡山區公所以藝術策展概念打造岡山公園，邀請曾獲得金點設計獎的策展團隊規畫園區，運用電子玫瑰花、鐵件組件等多元媒材打造各式耶誕裝置藝術品，主要分成三大主題區，入夜後景色繽紛。
昨晚在岡山教會詩班報佳音歌聲下，民政局長閻青智及區長黃中中替入口裝置的雪花片啟燈，宣告耶誕裝置藝術展至下月10日止。黃中中說，區公所今年用趣味方式與複合媒材設計園區，歡迎全國好朋友來岡山吃羊肉、買豆瓣醬，晚間留下來觀賞各式裝置藝術品。
▌延伸推薦：
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言