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迎接耶誕節 岡山公園繽紛裝置展至下月10日

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市岡山公園老人活動中心入夜後熱鬧繽紛。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山公園老人活動中心入夜後熱鬧繽紛。圖／岡山區公所提供

迎接耶誕節到來，高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾，共規畫聖誕樹、繽紛星空小屋、聖誕禮物及入口意象裝置藝術園區，昨晚由市府民政局長閻青智與區長黃中中等人點燈開展，裝置藝術展即日起展至明年1月10日。

今年岡山區公所以藝術策展概念打造岡山公園，邀請曾獲得金點設計獎的策展團隊規畫園區，運用電子玫瑰花、鐵件組件等多元媒材打造各式耶誕裝置藝術品，主要分成三大主題區，入夜後景色繽紛。

昨晚在岡山教會詩班報佳音歌聲下，民政局長閻青智及區長黃中中替入口裝置的雪花片啟燈，宣告耶誕裝置藝術展至下月10日止。黃中中說，區公所今年用趣味方式與複合媒材設計園區，歡迎全國好朋友來岡山吃羊肉、買豆瓣醬，晚間留下來觀賞各式裝置藝術品。

迎接耶誕節到來，高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾。圖／岡山區公所提供
迎接耶誕節到來，高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾。圖／岡山區公所提供
高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾。
高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾。
迎接耶誕節到來，高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾。圖／岡山區公所提供
迎接耶誕節到來，高雄市岡山公園老人活動中心增添不少應景裝飾。圖／岡山區公所提供

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