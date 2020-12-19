金門的發展與困境 縣府有請百位縣政顧問齊聚會診
金門縣政府今日下午在台召開「金門縣政顧問請益座談會」，邀請百餘位縣政顧問齊聚一堂，共同針對觀光、經建、文教、環衛等四大主題來進行討論，為金門的展望、遭遇的困境出謀劃策，提供寶貴意見。
「金門縣政顧問請益座談會」今天下午2點在台北國際會議中心1樓舉行，金門縣長楊鎮浯率領秘書長陳朝金、縣府一級主管赴台參與。
楊鎮浯表示，今年疫情因素，小三通的停航使得金門旅次量、金酒的銷售、金門的內需產業等問題首當其衝，受到很大的挑戰，縣府團隊積極推出更項措施讓經濟持續穩定發展；幸而國內疫情控制較其他國家穩定，所以縣府選擇年底舉辦座談，盼藉顧問專業來為金門各項施政發展來把脈。
楊鎮浯提到，嚴峻的疫情在大家努力下很幸運度過，許多挑戰都熬過來，他相信局勢會越來越好；而金酒方面，在台灣曾是市佔率超過8成的企業，但這是特殊歷史原因，在市場趨於成熟萎縮之際，金酒積極開展大陸市場，去年繳2.6億的成績單，但因對岸的網路電商通路尚在建構，加上今年因為疫情關係受到衝擊較大，營收雖然不如預期，但明年有信心再創新高，一定也會為縣府財政帶來挹注。
今年因為疫情而讓金門的產業結構單薄顯現出來，所以縣府自去年開始著重於大健康產業、有機農畜、健康安養醫美，另外也推動跨境電商物流，這部分即將招標，希望逐步讓金門產業結構健全。
稍後，進行分組座談，包括「觀光資源規劃組」、「經建產業振興組」、「教育文化深耕組」與「衛環社福健康組」等細項，進行研商。
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