影／金門推魚尾料理免費快閃試吃 30分鐘內掃光光

金沙鎮的沙美商圈為了吸引人潮，今天舉辦「魚尾料理免費快閃試吃」活動，精心準備了10道各式魚的相關料理，免費提供給民眾品嘗，短短不到30分鐘，美食就被民眾掃光光。幾位遠從高雄來的遊客則說，剛好路過，意外參與這項活動，覺得金門人超熱情。

這項「魚尾料理免費快閃試吃」是中小企業輔導商圈計畫之一，是沙美商圈與後浦商圈一起舉辦的，據金門縣工策會總幹事吳伯揚表示，因為後浦是頭，會推雞的料理，「沙美昔稱沙尾」，所以主推魚的料理，後浦商圈預計將於明年1月推出「雞的料理品嚐活動」，將屬於金門的「雞頭魚尾」故事串聯在一起。

今天的「魚尾料理免費快閃試吃」上午11點登場，因是免費試吃，10點多就湧現人潮，活動沒有長官參加與致詞，直接就上菜，只見各攤位前都擠滿等著排隊試吃的民眾，沙美商圈內知名的名店「閩式燒餅」與「我家蛋糕」老闆也都停下店裡的工作，到現場幫忙。

沙美商圈總幹事黃奕禧表示，今天準備了10種跟魚相關的料理，讓民眾一起來免費試吃品嚐，有魚丸湯、魚型燒、鮭魚炒飯、魚粥、吻仔魚酥、紅燒魚片、鮪魚麵包等；都是他們商圈的伙伴們一起準備的，但因為是採限量供應，晚到的人，可能就吃不到了。

從高雄到金門旅遊的數位遊客，剛好路過也參與了這次活動，他們說，金門近日的寒流，讓他們印象深刻，有點快吃不消，剛剛吃到熱熱的魚粥與魚丸湯，瞬間溫暖了起來，也感受到金門人的熱情。

不過，美中不足的是，因為活動只有單純試吃，也沒有特別介紹金門獨有的「魚尾文化」，不少參與的民眾都覺得是年底消化預算，吃完就沒了，且沒有將相關文化結合行銷，實在有點可惜。