快訊

殺雞儆猴！北韓船長偷聽外國廣播 在百人面前遭槍決慘死

輕軌二階履勘營運前須改善事項改善後 高市決定營運日

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
交通部今天履勘高雄輕軌二階已完工路段。圖／高雄市交通局提供
交通部今天履勘高雄輕軌二階已完工路段。圖／高雄市交通局提供

交通部今到高雄市履勘高雄雄環狀輕軌二階C32凱旋公園站到到C1籬仔內站，及C14哈瑪星站到C17鼓山區公所站等路段，經過整天檢查與測試，履勘委員列8項營運前須改善事項，高雄市政府表示將儘速完成改善再報請交通部核准，即可規畫通車營運日期。

交通局表示，履勘小組由交通部路政司長陳文瑞為總召集人，分土建、機電及營運3組、9位委員，檢視文件、檢視現場設施設備及模擬演練，演練地點近C16文武聖殿站，狀況為列車駛離C16往C17不久後，列車電力耗盡無法移動，兩列車救援聯結及乘客疏散接駁、行車調度等緊急應變措施；小組最後提出改善事項29項。

交通部要求8項營運前須改善事項包括：車廂缺失：滅火器標示圖不足、列車緊急通話裝置旁未標示車廂編號、禁止飲食、抽菸等未標明罰鍰、列車上無障礙對講按鈕未設防呆護蓋或使用說明、列車駕駛室車門下方鋁條外側過於銳利。

凱旋公園站、凱旋二聖站軌槽及鋪面有汙泥；大順路底與凱旋公園站交接處缺乏警示標示；路口平面號誌燈缺乏提醒用路人依號誌指示行駛標示等。

一般注意改善事項包括凱旋公園站往捷運五塊厝站缺指示、車站屋頂安全母索扣件固定點標示不明顯、沿軌道邊護欄未設「請勿攀爬」標誌、月台車門開啟處未設排隊等候區等。

另要求8項後續建議改善事項，應檢討車站月台上頂蓋是否須含括車輛長度，站名標示不明顯，車間電纜宜有工具包收納， 司機員宜著工作手套作業，輕軌行控中心地板應考慮前低後高以增加視野廣闊性，應將傳送至輕軌行控中心之故障訊息妥善分類，車廂內路網圖不夠明顯，列車連結救援操作熟練度要加強。

交通部今天履勘高雄輕軌二階已完工路段，並做列車失去電力緊急救援演練。圖／高雄市交通局提供
交通部今天履勘高雄輕軌二階已完工路段，並做列車失去電力緊急救援演練。圖／高雄市交通局提供
交通部今天履勘高雄輕軌二階已完工路段。圖／高雄市交通局提供
交通部今天履勘高雄輕軌二階已完工路段。圖／高雄市交通局提供

車廂 輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌二階大南環段完成履勘 8項通車前需改善

高雄輕軌完成履勘 改善完成報交通部核准即可通車

跨年活動整整11天估可吸引逾50萬人 高市：務請戴口罩

取消機車兩段式左轉？ 高市交通局：安全不容打折

相關新聞

金門浯島文學獎頒獎 老將新秀妙筆行銷金門

金門縣第十七屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長黃怡凱頒獎表揚17位得獎人，他也預告，明年第十八屆浯島文學獎有長篇小說...

力博「苦瓜王國」美名 高雄大樹苦瓜比賽結果出爐

高雄大樹區的苦瓜產量高居全市第一，大樹區公所今天上午在姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦行銷活動，並頒發苦瓜評鑑競賽的優勝獎牌...

10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

高雄月子中心一床難求，醫院常需排隊，一名新手媽媽入住左營頂級月子中心10天，第一天吃月子餐竟發現湯裡有個S掛鉤，她先生氣...

影／「藍皮火車」老來俏 倒數計時停駛掀空前搶搭盛況

台鐵環島鐵路電氣化路網「最後一哩路」的屏東枋寮至台東知本站段，將於12月23日通車營運，全台僅存每天各往返一班的「藍皮火...

山難事故頻傳 救難人員前進高雄大崗山受訓

台灣山域救難事故增加，高市消防局第五大隊轄區有大小崗山休閒步道，林道分歧易走失，平假日登山遊客眾多。五大隊第一中隊指出，...

屏東公園中華路外停車場完工開放 緩解周邊停車壓力

屏東縣政府爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場近期完工，可供上百個汽、機車位，讓居民或遊客到市場、百貨商場以及...

民眾檢舉最多的交通違規是那項？ 高雄市統計前3名出爐

開車或騎機車時，真的要遵守各項交通規則，否則可能被民眾檢舉而受罰。高雄市警察局交通大隊統計今年1月到11月民眾檢舉交通違...

跨年活動整整11天估可吸引逾50萬人 高市：務請戴口罩

「高雄2021跨百光年」活動24日將展開，到明年1月3日閉幕，整整11天活動期，高雄市政府估計將可吸引50萬以上人潮，因...

取消機車兩段式左轉？ 高市交通局：安全不容打折

機車兩段式左轉應取消嗎？許多機車族盼政府修法取消兩段式左轉，但高雄市政府交通局強調「安全不容打折」，希望與用路人溝通，營...

是水果月曆！ 高雄市政府2021月曆22日在各區公所發送

高雄市政府印製的2021年月曆，是一整本的月曆，而且是以高雄市水果為主圖的月曆，22日（星期二）上午9時起在各區公所發送...

禽流感好發季將至 屏東動防所展開全縣預防

秋冬為禽流感好發季節，屏東縣政府農業處動物防疫所為防範禽流感入冬時發生，將針對縣內高風險鄉鎮養禽場執行全面訪視，藉此掌握...

全台唯一冬季西瓜產地 車城獨享「泡湯享甜瓜」滋味

西瓜一向是盛夏消暑水果，屏東恆春半島因最南端的地理位置，成為全台唯一冬天出產西瓜地區，車城鄉種植西瓜的四重溪地區，12月...

熱門新聞

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

彰化縣地理中心 溪湖公車轉運站規畫出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。