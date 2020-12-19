輕軌二階履勘營運前須改善事項改善後 高市決定營運日

交通部今到高雄市履勘高雄雄環狀輕軌二階C32凱旋公園站到到C1籬仔內站，及C14哈瑪星站到C17鼓山區公所站等路段，經過整天檢查與測試，履勘委員列8項營運前須改善事項，高雄市政府表示將儘速完成改善再報請交通部核准，即可規畫通車營運日期。

交通局表示，履勘小組由交通部路政司長陳文瑞為總召集人，分土建、機電及營運3組、9位委員，檢視文件、檢視現場設施設備及模擬演練，演練地點近C16文武聖殿站，狀況為列車駛離C16往C17不久後，列車電力耗盡無法移動，兩列車救援聯結及乘客疏散接駁、行車調度等緊急應變措施；小組最後提出改善事項29項。

交通部要求8項營運前須改善事項包括：車廂缺失：滅火器標示圖不足、列車緊急通話裝置旁未標示車廂編號、禁止飲食、抽菸等未標明罰鍰、列車上無障礙對講按鈕未設防呆護蓋或使用說明、列車駕駛室車門下方鋁條外側過於銳利。

凱旋公園站、凱旋二聖站軌槽及鋪面有汙泥；大順路底與凱旋公園站交接處缺乏警示標示；路口平面號誌燈缺乏提醒用路人依號誌指示行駛標示等。

一般注意改善事項包括凱旋公園站往捷運五塊厝站缺指示、車站屋頂安全母索扣件固定點標示不明顯、沿軌道邊護欄未設「請勿攀爬」標誌、月台車門開啟處未設排隊等候區等。