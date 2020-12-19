金門浯島文學獎頒獎 老將新秀妙筆行銷金門

金門縣第十七屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長黃怡凱頒獎表揚17位得獎人，他也預告，明年第十八屆浯島文學獎有長篇小說組50萬獎金，歡迎全球華人作家踴躍投稿。

以獎勵寫作金門人文風情的浯島文學獎，於今天下午3時許在金湖飯店舉行頒獎典禮，由黃怡凱頒發獎座和獎金給得獎人，並恭喜各位得獎者。

黃怡凱表示，浯島文學獎已經連辦17屆，一年比一年好，一屆比一屆豐碩，尤其在得獎人中看到新面孔，老將新秀相互爭輝，相當可喜。

今年的浯島文學獎短篇小說組首獎由縣籍作家張姿慧以「一個沒有血緣的親人」獲得獎金15萬元；散文創作組首獎由筆名「牧羊女」的縣籍知名作家楊筑君以「家書」獲得，獎金10萬元；新詩組首獎則由劉金雄以「低調的優雅－山后聚落」獲得獎金8萬元。

第十七屆浯島文學獎各組得獎人是：（一）短篇小說組得獎者及作品：1.首獎1名：張姿慧作品《一個沒有血緣的親人》，獲得獎金新台幣十五萬元整。2.優等獎2名：徐麗娟作品《雲朵的彼方》，張英珉作品《小白》，各獲得獎金新台幣八萬元整。3.佳作獎3名（其中一名從缺）：陳昱良作品《烈嶼島上》、陳嘉甄作品《傷婚流年》，各獲獎金六萬元整。

（二）散文創作組得獎及作品：1.首獎1名：楊筑君作品《家書》，獲得獎金新台幣十萬元。2.優等獎2名：賴俊儒作品《生活在他方》、林美華作品《金色之島》，各獲獎金新台幣五萬元整。3.佳作獎3名：何國華作品《夏至前的午後》、陳昱良作品《阿叔的冬瓜餅》、梁評貴作品《吉仔花》，各獲獎金三萬元整。

（三）新詩創作組得獎及作品：1.首獎1名：劉金雄作品《低調的優雅－山后聚落》，獲得獎金新台幣八萬元整。2.優等獎2名：徐麗娟作品《朝著我手指的方向》、王淑美作品《霧散之後－雨季不要來》，各獲獎金四萬元整。3.佳作獎3名：林世明作品《遇見料羅灣》、楊筑君作品《乾杯，不是酒》、王怡仁作品《在瓊林－以怡穀堂為核心》，各獲獎金二萬元整。