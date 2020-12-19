快訊

殺雞儆猴！北韓船長偷聽外國廣播 在百人面前遭槍決慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門浯島文學獎頒獎 老將新秀妙筆行銷金門

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣第十七屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長黃怡凱（左）親自頒獎表揚各組得獎人。圖／金門縣文化局提供
金門縣第十七屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長黃怡凱（左）親自頒獎表揚各組得獎人。圖／金門縣文化局提供

金門縣第十七屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長黃怡凱頒獎表揚17位得獎人，他也預告，明年第十八屆浯島文學獎有長篇小說組50萬獎金，歡迎全球華人作家踴躍投稿。

以獎勵寫作金門人文風情的浯島文學獎，於今天下午3時許在金湖飯店舉行頒獎典禮，由黃怡凱頒發獎座和獎金給得獎人，並恭喜各位得獎者。

黃怡凱表示，浯島文學獎已經連辦17屆，一年比一年好，一屆比一屆豐碩，尤其在得獎人中看到新面孔，老將新秀相互爭輝，相當可喜。

今年的浯島文學獎短篇小說組首獎由縣籍作家張姿慧以「一個沒有血緣的親人」獲得獎金15萬元；散文創作組首獎由筆名「牧羊女」的縣籍知名作家楊筑君以「家書」獲得，獎金10萬元；新詩組首獎則由劉金雄以「低調的優雅－山后聚落」獲得獎金8萬元。

第十七屆浯島文學獎各組得獎人是：（一）短篇小說組得獎者及作品：1.首獎1名：張姿慧作品《一個沒有血緣的親人》，獲得獎金新台幣十五萬元整。2.優等獎2名：徐麗娟作品《雲朵的彼方》，張英珉作品《小白》，各獲得獎金新台幣八萬元整。3.佳作獎3名（其中一名從缺）：陳昱良作品《烈嶼島上》、陳嘉甄作品《傷婚流年》，各獲獎金六萬元整。

  （二）散文創作組得獎及作品：1.首獎1名：楊筑君作品《家書》，獲得獎金新台幣十萬元。2.優等獎2名：賴俊儒作品《生活在他方》、林美華作品《金色之島》，各獲獎金新台幣五萬元整。3.佳作獎3名：何國華作品《夏至前的午後》、陳昱良作品《阿叔的冬瓜餅》、梁評貴作品《吉仔花》，各獲獎金三萬元整。

  （三）新詩創作組得獎及作品：1.首獎1名：劉金雄作品《低調的優雅－山后聚落》，獲得獎金新台幣八萬元整。2.優等獎2名：徐麗娟作品《朝著我手指的方向》、王淑美作品《霧散之後－雨季不要來》，各獲獎金四萬元整。3.佳作獎3名：林世明作品《遇見料羅灣》、楊筑君作品《乾杯，不是酒》、王怡仁作品《在瓊林－以怡穀堂為核心》，各獲獎金二萬元整。

此次頒獎典禮評審代表有，長篇小說組為陳長慶老師、散文組為吳鈞堯老師、新詩組為路寒袖老師及古月老師，評審們皆表示本屆投稿作品質量水準都很優秀。

金門縣第十七屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長黃怡凱（後左四）頒獎表揚各組得獎人，並合影。圖／金門縣文化局提供
金門縣第十七屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長黃怡凱（後左四）頒獎表揚各組得獎人，並合影。圖／金門縣文化局提供

文創 金門 吳鈞堯

延伸閱讀

家扶基金會全國表揚 金門有3志工楷模獲獎

縣政顧問請益會 楊鎮浯有信心明年會更好

竹塹文學獎今天頒獎 總獎金近50萬元

國民黨金門黨部辦126週年黨慶 抨擊民進黨是獨裁政黨

相關新聞

金門浯島文學獎頒獎 老將新秀妙筆行銷金門

金門縣第十七屆浯島文學獎今天舉行頒獎典禮，由副縣長黃怡凱頒獎表揚17位得獎人，他也預告，明年第十八屆浯島文學獎有長篇小說...

力博「苦瓜王國」美名 高雄大樹苦瓜比賽結果出爐

高雄大樹區的苦瓜產量高居全市第一，大樹區公所今天上午在姑山倉庫文化產業休閒園區舉辦行銷活動，並頒發苦瓜評鑑競賽的優勝獎牌...

10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

高雄月子中心一床難求，醫院常需排隊，一名新手媽媽入住左營頂級月子中心10天，第一天吃月子餐竟發現湯裡有個S掛鉤，她先生氣...

影／「藍皮火車」老來俏 倒數計時停駛掀空前搶搭盛況

台鐵環島鐵路電氣化路網「最後一哩路」的屏東枋寮至台東知本站段，將於12月23日通車營運，全台僅存每天各往返一班的「藍皮火...

山難事故頻傳 救難人員前進高雄大崗山受訓

台灣山域救難事故增加，高市消防局第五大隊轄區有大小崗山休閒步道，林道分歧易走失，平假日登山遊客眾多。五大隊第一中隊指出，...

屏東公園中華路外停車場完工開放 緩解周邊停車壓力

屏東縣政府爭取前瞻補助4千萬興建的屏東公園中華路外停車場近期完工，可供上百個汽、機車位，讓居民或遊客到市場、百貨商場以及...

民眾檢舉最多的交通違規是那項？ 高雄市統計前3名出爐

開車或騎機車時，真的要遵守各項交通規則，否則可能被民眾檢舉而受罰。高雄市警察局交通大隊統計今年1月到11月民眾檢舉交通違...

跨年活動整整11天估可吸引逾50萬人 高市：務請戴口罩

「高雄2021跨百光年」活動24日將展開，到明年1月3日閉幕，整整11天活動期，高雄市政府估計將可吸引50萬以上人潮，因...

取消機車兩段式左轉？ 高市交通局：安全不容打折

機車兩段式左轉應取消嗎？許多機車族盼政府修法取消兩段式左轉，但高雄市政府交通局強調「安全不容打折」，希望與用路人溝通，營...

是水果月曆！ 高雄市政府2021月曆22日在各區公所發送

高雄市政府印製的2021年月曆，是一整本的月曆，而且是以高雄市水果為主圖的月曆，22日（星期二）上午9時起在各區公所發送...

禽流感好發季將至 屏東動防所展開全縣預防

秋冬為禽流感好發季節，屏東縣政府農業處動物防疫所為防範禽流感入冬時發生，將針對縣內高風險鄉鎮養禽場執行全面訪視，藉此掌握...

全台唯一冬季西瓜產地 車城獨享「泡湯享甜瓜」滋味

西瓜一向是盛夏消暑水果，屏東恆春半島因最南端的地理位置，成為全台唯一冬天出產西瓜地區，車城鄉種植西瓜的四重溪地區，12月...

熱門新聞

曾文水庫57年曾面臨最大的危機 不是地震是這場大洪水

苗栗縣「地王」仍在這裡 每坪40萬6000元

水庫安全更有感！曾文水庫57年首度將潛在風險列入評估

10天就要5萬的頂級月子中心 首日月子餐湯裡竟有S鐵勾

蘇貞昌宣布支持嘉義縣設科學園區：打造西部產業一條龍

彰化縣地理中心 溪湖公車轉運站規畫出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。