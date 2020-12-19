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縣政顧問請益會 楊鎮浯有信心明年會更好

中央社 / 金門縣19日電
金門縣政顧問請益座談會19日在台北舉行，金門縣長楊鎮浯率領縣府一級主管出席參與，百餘名縣政顧問與會，共同討論觀光、經建、文教、環衛4大主題。（金門縣政府提供）
金門縣政顧問請益座談會19日在台北舉行，金門縣長楊鎮浯率領縣府一級主管出席參與，百餘名縣政顧問與會，共同討論觀光、經建、文教、環衛4大主題。（金門縣政府提供）

金門縣長楊鎮浯今天在「金門縣政顧問請益座談會」中表示，今年因疫情影響，金酒銷售和內需產業受到很大挑戰，但他有信心明年再創新高，一定會為縣府財政帶來挹注。

金門縣政顧問請益座談會下午在台北國際會議中心一樓舉行，金門縣長楊鎮浯率領秘書長陳朝金、縣府一級主管赴台參與，百餘位縣政顧問與會。大家針對觀光、經建、文教、環衛四大主題討論，為金門的展望、遭遇的困境謀劃對策，提供建議。

楊鎮浯表示，今年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、Covid19）疫情因素，小三通的停航使得金門旅次量、金酒的銷售、金門的內需產業等問題首當其衝，受到很大的挑戰，縣府團隊積極推出更項措施讓經濟持續穩定發展。幸而台灣地區疫情控制較其他國家穩定，所以縣府選擇年底舉辦座談，盼藉顧問專業來為金門各項施政發展來把脈。

楊鎮浯說，嚴峻的疫情在大家努力下很幸運度過，許多挑戰都熬過來，他相信局勢會越來越好。金酒方面在台灣曾是市佔率超過8成的企業，但這是特殊歷史原因，在市場趨於成熟萎縮之際，金酒積極開展中國市場，去年繳出新台幣2.6億成績單，但因對岸的網路電商通路尚在建構，加上今年因為疫情關係受到衝擊較大，營收雖然不如預期，但明年有信心再創新高，一定也會為縣府財政帶來挹注。

此外，楊鎮浯也提到，今年因疫情而讓金門的產業結構單薄顯現出來，縣府自去年開始就著重於大健康產業、有機農畜、健康安養醫美，並推動跨境電商物流，這部分即將招標，希望逐步讓金門產業結構健全。

隨後各組舉行座談會，提出多項改善縣府施政建議。

金門 疫情 楊鎮浯

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