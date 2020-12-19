從台灣取經 大陸新疆完成114例包蟲病肝移植手術
國際活體肝移植研究會今天在佛光山召開國際研討會，海內外400多人透過網路交流分享，曾來台學習的新疆醫大教授吐爾幹艾力･阿吉發表指出，醫療團隊為治療包蟲病實施自體肝移植，已累積114例成功手術，數量居全球之冠。理事長陳肇隆說，包蟲病的死亡率極高，他曾赴大陸開刀救治病患，樂見子弟兵開枝散葉，透過技術傳承在大陸挽救更多寶貴生命。
國際活體捐贈人肝移植小組（iLDLTG）透過視訊召開國際研討會，海內外400多人參與研討，大陸、新加坡、日本等國發表者都曾在高雄長庚醫院待過。
理事長陳肇隆指出，台灣的活體肝移植是東亞少數可以領先歐美的醫學技術，因疫情關係，今年國內外講者透過網路進行視訊交流，發表者全是與台灣有淵源，在當地肝臟移植領域表現優異的領導者。
研討會上，新疆醫大教授吐爾幹艾力･阿吉分享114例特殊病例，這些病例是為治療包蟲病進行的自體肝移植手術，沒辦法用傳統手術治療，醫療團隊必須把肝拿出來，體外肝切除後再自體移植，是項獨特且高難度高的手術，累積全球最多病例。
包蟲病是盛行在游牧民族區域的疾病，台灣沒有相關案例。陳肇隆說，包蟲病的死亡率極高，他在3年前曾赴大陸西寧青海醫院救治病患。
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